MAÇ BAŞLADI! VakıfBank – Fenerbahçe Medicana maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filede Şampiyonlar Kupası mücadelesi!
Giriş Tarihi: 8.10.2025 19:30

AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası heyecanı yaşanıyor. Sultanlar Ligi şampiyonu VakıfBank ile Kupa Voley sahibi Fenerbahçe Medicana karşı karşıya gelecek. Voleybolseverler, “VakıfBank – Fenerbahçe Medicana maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?” sorusuna yanıt arıyor. Türkiye’nin iki devi kupayı kazanmak için sahaya çıkarken, voleybol mücadelesine Ankara Spor Salonu sahne olacak. İşte, maça dair merak edilenler:

Kadınlar Şampiyonlar Kupası finalinde voleybolseverlerin beklediği dev buluşma sahne alıyor. Geçtiğimiz sezonu başarıyla tamamlayan Fenerbahçe Medicana ile VakıfBank, sezonun ilk resmi kupasında kozlarını paylaşacak. Türkiye Voleybol Federasyonu'nun düzenlediği organizasyonda takımlar, sezona kupayla başlama hedefinde. Mücadele öncesi gözler maç saati, yayın kanalı ve salondaki atmosfere çevrildi.
Peki VakıfBank – Fenerbahçe Medicana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar…

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından her yıl düzenlenen Kadınlar Şampiyonlar Kupası, bu sezon da büyük heyecana sahne oluyor.

Geçtiğimiz sezon Sultanlar Ligi'ni şampiyon tamamlayan Vakıfbank ile Kupa Voley sahibi Fenerbahçe Medicana, kupayı müzesine götürmek için parkede karşılaşacak.

Son kupanın sahibi Fenerbahçe Voleybol Takımı olmuştu.

VAKIFBANK - FENERBAHÇE MEDİCANA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası mücadelesi 8 Ekim 2025 Çarşamba günü oynanacak.
Maçın başlama saati 19.00 olarak açıklandı.
İki ekip, Ankara'daki Voleybol Salonu'nda kupa için mücadele edecek.

VAKIFBANK - FENERBAHÇE MEDİCANA MAÇI HANGİ KANALDA?

VakıfBank – Fenerbahçe Medicana Şampiyonlar Kupası karşılaşması TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak:

https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor

İki takım arasında oynanan son 10 maçta Vakıfbank'ın 6, Fenerbahçe'nin 4 galibiyeti bulunuyor.

2024 Şampiyonlar Kupası finalinde Eczacıbaşı Dynavit ile karşılaşan Fenerbahçe Medicana kupayı evine götürmüştü.

