MAÇ BAŞLADI! VakıfBank – Fenerbahçe Medicana maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filede Şampiyonlar Kupası mücadelesi!

Kadınlar Şampiyonlar Kupası finalinde voleybolseverlerin beklediği dev buluşma sahne alıyor. Geçtiğimiz sezonu başarıyla tamamlayan Fenerbahçe Medicana ile VakıfBank, sezonun ilk resmi kupasında kozlarını paylaşacak. Türkiye Voleybol Federasyonu'nun düzenlediği organizasyonda takımlar, sezona kupayla başlama hedefinde. Mücadele öncesi gözler maç saati, yayın kanalı ve salondaki atmosfere çevrildi.
Peki VakıfBank – Fenerbahçe Medicana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar…
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından her yıl düzenlenen Kadınlar Şampiyonlar Kupası, bu sezon da büyük heyecana sahne oluyor.
Geçtiğimiz sezon Sultanlar Ligi'ni şampiyon tamamlayan Vakıfbank ile Kupa Voley sahibi Fenerbahçe Medicana, kupayı müzesine götürmek için parkede karşılaşacak.
Son kupanın sahibi Fenerbahçe Voleybol Takımı olmuştu.
VakıfBank – Fenerbahçe Medicana Şampiyonlar Kupası karşılaşması TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak:
https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor
İki takım arasında oynanan son 10 maçta Vakıfbank'ın 6, Fenerbahçe'nin 4 galibiyeti bulunuyor.
2024 Şampiyonlar Kupası finalinde Eczacıbaşı Dynavit ile karşılaşan Fenerbahçe Medicana kupayı evine götürmüştü.