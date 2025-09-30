MAÇA DOĞRU! Galatasaray – Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi’nde muhtemel 11 kadrosu

Temsilcimiz Galatasaray, evinde İngiliz devi Liverpool'u konuk edecek. Taraftarlar hem takımının sahadaki performansını hem de maçın yayın bilgilerini sorguluyor. "Galatasaray – Liverpool maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta" gibi soruların cevapları bir arada sorgulanırken sarı kırmızılı taraftar Rams Park'ta tribünleri doldururken, milyonlarca kişi de ekran başından bu dev mücadeleyi takip edecek.
GALATASARAY - LIVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray – Liverpool karşılaşması 30 Eylül 2025 Salı günü oynanacak. Maç 22.00'de başlayacak.
Türk futbolu açısından büyük önem taşıyan bu maç, aynı zamanda gruptaki dengeleri de yakından etkileyecek. Sarı-kırmızılı ekip, güçlü rakibi karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak yoluna avantajlı şekilde devam etmek istiyor.
Müsabaka, İstanbul'daki Ali Sami Yen Spor Kompleksi (Rams Park) stadyumunda yapılacak.
GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ
Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clement Turpin'in düdük çalacağı karşılaşmada beklenen muhtemel 11'ler şöyle:
Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Sane, İlkay, Barış, Osimhen
18 Eylül | Eintracht Frankfurt - Galatasaray (D) - 22.00
30 Eylül | Galatasaray - Liverpool (E) - 22.00
22 Ekim | Galatasaray -Bodo / Limit (E) - 19.45
5 Kasım | Ajax - Galatasaray (D) - 23.00
25 Kasım | Galatasaray - R. Union Saint - Gilloise (E) - 20.45
9 Aralık | AS Monaco - Galatasaray - 23.00
21 Ocak | Galatasaray - Atletico Madrid (E) - 20.45
28 Ocak | Manchester City - Galatasaray (D) - 23.00