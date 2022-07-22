Türk televizyon tarihinin en çok izlenen ve en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" 22 Temmuz 2022 Cuma günü en yeni sorularıyla ATV izleyicileriyle buluştu. Ünlü oyuncu Kenan İmirzalioğlu'nun sunuculuğunda yayınlanan yeni bölümde yarışmacıya sorulan Macar Doktor Ignaz Semmelweis,1800'de hastanelerdeki doğum sonrası anne ölümlerinin temel sebebinin ne olduğunu keşfetmiş, bunu tıp camiasına kabul ettirememiş bu yüzden psikolojisi bozulmuş ve ölmüştür? sorusunun cevabı yarışmayı izleyenlerce yoğun olarak merak edildi. ATV ile Kim Milyoner Olmak İster?'de sorulan Macar Doktor Ignaz Semmelweis,1800'de hastanelerdeki doğum sonrası anne ölümlerinin temel sebebinin ne olduğunu keşfetmiş, bunu tıp camiasına kabul ettirememiş bu yüzden psikolojisi bozulmuş ve ölmüştür? sorusunun cevabına ilerleyen sayfada ulaşabilirsiniz.