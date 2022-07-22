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Giriş Tarihi: 22.7.2022 22:51 Son Güncelleme: 22.7.2022 22:51

Macar Doktor Ignaz Semmelweis,1800'de hastanelerdeki doğum sonrası anne ölümlerinin temel sebebinin ne olduğunu keşfetmiş, bunu tıp camiasına kabul ettirememiş bu yüzden psikolojisi bozulmuş ve ölmüştür?

ATV ekranlarının sevilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Milyoner, Kenan İmirzalioğlu sunuculuğunda 22 Temmuz 2022 Cuma günü ekranlardaki yerini aldı. Yarışmacılarına yönelttiği sorularla izleyicilere yeni bilgiler sunan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında bugün sorulan Macar Doktor Ignaz Semmelweis,1800'de hastanelerdeki doğum sonrası anne ölümlerinin temel sebebinin ne olduğunu keşfetmiş, bunu tıp camiasına kabul ettirememiş bu yüzden psikolojisi bozulmuş ve ölmüştür? sorusunun cevabı merak konusu olarak Macar Doktor Ignaz Semmelweis,1800'de hastanelerdeki doğum sonrası anne ölümlerinin temel sebebinin ne olduğunu keşfetmiş, bunu tıp camiasına kabul ettirememiş bu yüzden psikolojisi bozulmuş ve ölmüştür? şeklinde yoğun olarak araştırılıyor. İşte sorunun merak edilen cevabı.

Macar Doktor Ignaz Semmelweis,1800’de hastanelerdeki doğum sonrası anne ölümlerinin temel sebebinin ne olduğunu keşfetmiş, bunu tıp camiasına kabul ettirememiş bu yüzden psikolojisi bozulmuş ve ölmüştür?

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen ve en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" 22 Temmuz 2022 Cuma günü en yeni sorularıyla ATV izleyicileriyle buluştu. Ünlü oyuncu Kenan İmirzalioğlu'nun sunuculuğunda yayınlanan yeni bölümde yarışmacıya sorulan Macar Doktor Ignaz Semmelweis,1800'de hastanelerdeki doğum sonrası anne ölümlerinin temel sebebinin ne olduğunu keşfetmiş, bunu tıp camiasına kabul ettirememiş bu yüzden psikolojisi bozulmuş ve ölmüştür? sorusunun cevabı yarışmayı izleyenlerce yoğun olarak merak edildi. ATV ile Kim Milyoner Olmak İster?'de sorulan Macar Doktor Ignaz Semmelweis,1800'de hastanelerdeki doğum sonrası anne ölümlerinin temel sebebinin ne olduğunu keşfetmiş, bunu tıp camiasına kabul ettirememiş bu yüzden psikolojisi bozulmuş ve ölmüştür? sorusunun cevabına ilerleyen sayfada ulaşabilirsiniz.



SORU: Macar Doktor Ignaz Semmelweis,1800'de hastanelerdeki doğum sonrası anne ölümlerinin temel sebebinin ne olduğunu keşfetmiş, bunu tıp camiasına kabul ettirememiş bu yüzden psikolojisi bozulmuş ve ölmüştür?

A- Nakledilen kan uyumsuzluğu
B- Doğum sonrası iyi beslenme
C- Fazla ağrı kesici kullanımı
D- Doktorların ellerini yıkamaması (CEVAP)

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Macar Doktor Ignaz Semmelweis,1800'de hastanelerdeki doğum sonrası anne ölümlerinin temel sebebinin ne olduğunu keşfetmiş, bunu tıp camiasına kabul ettirememiş bu yüzden psikolojisi bozulmuş ve ölmüştür?
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