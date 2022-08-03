Giriş Tarihi: 3.8.2022 16:08Son Güncelleme: 3.8.2022 16:08
Macaristan Vizesi Nasıl Alınır? Macaristan Vize Başvurusu Nasıl Yapılır, Gerekli Evraklar Ve Ücreti Ne Kadar?
Bir Orta Avrupa ülkesi olan Macaristan, zengin tarihi ve doğal güzelliği sayesinde, tüm dünyanın ilgisini çeker. Özellikle, Türkler için cazip fiyatları ve eşsiz bir kültürel miras zenginliği ile her yıl daha fazla turisti ağırlar. Bundan dolayı, pek çok kişi Macaristan vizesi nasıl alınır diye merak eder. Bu ülkeyi keşfetmek ve gezmek isteyenler, Macaristan turist vizesi için gereken evrakların neler olduğunu araştırır. Macaristan vize başvurusu ile ilgili tüm merak edilenler yazımızda…
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Macaristan vize başvurusu nasıl yapılır sorusuna geçmeden önce hakkında biraz bilgi sahibi olmak gerekir. Ülkenin sınır komşuları arasında, Romanya, Slovakya, Slovenya, Sırbistan, Avusturya, Hırvatistan ve Ukrayna bulunur. Bu anlamda, tam bir kültür mozaiği ve konum itibariyle önemli bir merkezdir. Macaristan Avrupa Birliği'ne katıldıktan sonra, neredeyse büyük Batılı devletlerle rekabet edebilecek kadar gelişmiştir. 10 milyonluk genç ve dinamik bir nüfusa sahip olan ülkenin en önemli geçim kaynağı, turizmdir. Geçmişte komünist rejim ile yönetilen ülke bugün, tıpkı komşuları Slovakya ve Hırvatistan gibi kendini yenilemeye ve gelişmeye devam etmekle meşguldür. Her yıl dünyanın dört bir tarafından binlerce turist, bu güzel ülkeyi ziyaret eder. Bunun için Macaristan vizesi nasıl alınır diye araştıranlar vardır. Yaşam kalitesini gün geçtikçe artıran Macaristan, birbirinden güzel turistik şehirleri ile meşhurdur. İşte Macaristan turist vizesi nedir ve nasıl alınır sorusuna ilişkin detaylar…
Macaristan Vizesi Almak için Ne Yapılmalı?
Macaristan Schengen vizesi başvuruları için Macaristan Konsolosluğu'ndan veya ilişkili vize başvuru merkezlerinden başvuru yapmak gerekir. Bunun için randevu alma şartı vardır. Aksi takdirde, başvurunun değerlendirmeye alınması imkansızdır. Yasal olarak 6 ay içinde, en fazla 90 gün kalma hakkı tanınır. Tüm işlemler tamamlandıktan yaklaşık 5-10 gün sonra vize işlemleri sonuçlanır. Macaristan'a gitmek için en fazla 3 ay önceden vize başvurusu yapılabilir. Vizeyi almak için istenen ücret ise 115 Euro'dur.
Macaristan Vizesi için Gereken Evraklar Nelerdir?
Aşağıda öğrenciler, çalışanlar, işverenler ve emekliler için gereken Macaristan vizesi evrakları verilmiştir.
Öğrenciler
Pasaport
Pasaportunuzun Fotokopisi ve Eski (Schengen) Vizelerinizin Fotokopisi
Vize Başvuru Formu ve Taahhütname
Macaristan Başkonsolosluğuna Yazılmış Seyahat Amacını Açıklayan Şahsi Dilekçe
2 Adet Vesikalık Fotoğraf ( Yeni Çekilmiş)
Öğrenci Belgesi ( Yeni Tarihli)
Masrafları Karşılayan Kişiye Ait Finansal ve Mesleki Belgeler
Banka Hesap Cüzdanı Fotokopileri
Tapu ve Araç Ruhsat Fotokopileri
Seyahat Sağlık Sigortası Poliçesi
Gidiş-Dönüş Uçak Rezervasyonu ve Otel Rezervasyonu
Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
Nüfus Cüzdan Fotokopisi
İşverenler
Pasaport
Vize Başvuru Formu ve Taahütname
Şirketin İmza Yetkilisi Tarafından Kaşeli ve İmzalı Olarak Düzenlenmiş Vize Talep Dilekçesi
Ticaret ve Sanayi Odası Kaydı
Orijinal Faaliyet Belgesi (Son Üç Ay Tarihli)
Vergi Levhası Kopyası (Son Dönem)
İmza Sirküleri Kopyası (Süresi Geçmemiş)
Nüfus Cüzdan Fotokopisi
Resmi Gazete İlanı Kopyası (Ticaret Sicil Gazetesi)
2 Adet Vesikalık Fotoğraf ( Yeni Çekilmiş)
Banka Hesap Cüzdanı Fotokopileri ( Mevcut Bakiyesi Bulunan ve Hesap Hareketli)
SGK Hizmet Dökümü, Emekli İse Emeklilik Cüzdan Fotokopisi
Tapu ve Araç Ruhsat Fotokopileri
Seyahat Sağlık Sigortası Poliçesi
Gidiş-Dönüş Uçak Rezervasyonu ve Otel Rezervasyonu
Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
Pasaportunuzun Fotokopisi ve Eski (Schengen) Vizelerinin Fotokopisi
Çalışanlar
Pasaport
Vize Başvuru Formu ve Taahhütname
Şirketin İmza Yetkilisi Tarafından Kaşeli ve İmzalı Olarak Düzenlenmiş Vize Talep Dilekçesi (İşveren yazısı)
SGK İşe Giriş Belgesi ve SGK Hizmet Dökümü
Ticaret ve Sanayi Odası Kaydı
Orijinal Faaliyet Belgesi (Son Üç Ay Tarihli)
Vergi Levhası Kopyası (Son Dönem)
Resmi Gazete İlanı Kopyası (Ticaret Sicil Gazetesi)
İmza Sirküleri Kopyası (Süresi Geçmemiş)
2 Adet Vesikalık Fotoğraf ( Yeni Çekilmiş)
Maaş Bordrosu (Son Üç Ay)
Tapu ve Araç Ruhsat Fotokopileri
Banka Hesap Cüzdanı Fotokopileri ( Mevcut Bakiyesi Bulunan ve Hesap Hareketli)
Nüfus Cüzdan Fotokopisi
Seyahat Sağlık Sigortası Poliçesi
Gidiş-Dönüş Uçak Rezervasyonu ve Otel Rezervasyonu
Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
Pasaportunuzun Fotokopisi ve Eski (Schengen) Vizelerinin Fotokopi
Emekliler
Pasaport
Pasaportunuzun Fotokopisi ve Eski (Schengen) Vizelerinizin Fotokopisi
Vize Başvuru Formu ve Taahhütname
Macaristan Başkonsolosluğuna Yazılmış Seyahat Amacını Açıklayan Şahsi Dilekçe
2 Adet Vesikalık Fotoğraf ( Yeni Çekilmiş)
Emekli Maaşını Aldığı İlgili Banka Cüzdanı ve Banka Kartı Fotokopisi ( Maaş Miktarı Net Olarak Görülecek Şekilde Düzenlenmiş Belge)
Banka Hesap Cüzdanı Fotokopileri ( Mevcut Bakiyesi Bulunan ve Hesap Hareketli)
Tapu ve Araç Ruhsat Fotokopileri
Seyahat Sağlık Sigortası Poliçesi
Gidiş-Dönüş Uçak Rezervasyonu ve Otel Rezervasyonu