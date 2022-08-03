Macaristan Vizesi Nasıl Alınır? Macaristan Vize Başvurusu Nasıl Yapılır, Gerekli Evraklar Ve Ücreti Ne Kadar?

Macaristan vize başvurusu nasıl yapılır sorusuna geçmeden önce hakkında biraz bilgi sahibi olmak gerekir. Ülkenin sınır komşuları arasında, Romanya, Slovakya, Slovenya, Sırbistan, Avusturya, Hırvatistan ve Ukrayna bulunur. Bu anlamda, tam bir kültür mozaiği ve konum itibariyle önemli bir merkezdir. Macaristan Avrupa Birliği'ne katıldıktan sonra, neredeyse büyük Batılı devletlerle rekabet edebilecek kadar gelişmiştir. 10 milyonluk genç ve dinamik bir nüfusa sahip olan ülkenin en önemli geçim kaynağı, turizmdir. Geçmişte komünist rejim ile yönetilen ülke bugün, tıpkı komşuları Slovakya ve Hırvatistan gibi kendini yenilemeye ve gelişmeye devam etmekle meşguldür. Her yıl dünyanın dört bir tarafından binlerce turist, bu güzel ülkeyi ziyaret eder. Bunun için Macaristan vizesi nasıl alınır diye araştıranlar vardır. Yaşam kalitesini gün geçtikçe artıran Macaristan, birbirinden güzel turistik şehirleri ile meşhurdur. İşte Macaristan turist vizesi nedir ve nasıl alınır sorusuna ilişkin detaylar…

Macaristan Vizesi Almak için Ne Yapılmalı?

Macaristan Schengen vizesi başvuruları için Macaristan Konsolosluğu'ndan veya ilişkili vize başvuru merkezlerinden başvuru yapmak gerekir. Bunun için randevu alma şartı vardır. Aksi takdirde, başvurunun değerlendirmeye alınması imkansızdır. Yasal olarak 6 ay içinde, en fazla 90 gün kalma hakkı tanınır. Tüm işlemler tamamlandıktan yaklaşık 5-10 gün sonra vize işlemleri sonuçlanır. Macaristan'a gitmek için en fazla 3 ay önceden vize başvurusu yapılabilir. Vizeyi almak için istenen ücret ise 115 Euro'dur.

Macaristan Vizesi için Gereken Evraklar Nelerdir?

Aşağıda öğrenciler, çalışanlar, işverenler ve emekliler için gereken Macaristan vizesi evrakları verilmiştir.

Öğrenciler

Pasaport

Pasaportunuzun Fotokopisi ve Eski (Schengen) Vizelerinizin Fotokopisi

Vize Başvuru Formu ve Taahhütname

Macaristan Başkonsolosluğuna Yazılmış Seyahat Amacını Açıklayan Şahsi Dilekçe

2 Adet Vesikalık Fotoğraf ( Yeni Çekilmiş)

Öğrenci Belgesi ( Yeni Tarihli)

Masrafları Karşılayan Kişiye Ait Finansal ve Mesleki Belgeler

Banka Hesap Cüzdanı Fotokopileri

Tapu ve Araç Ruhsat Fotokopileri

Seyahat Sağlık Sigortası Poliçesi

Gidiş-Dönüş Uçak Rezervasyonu ve Otel Rezervasyonu

Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

Nüfus Cüzdan Fotokopisi

İşverenler

Pasaport

Vize Başvuru Formu ve Taahütname

Şirketin İmza Yetkilisi Tarafından Kaşeli ve İmzalı Olarak Düzenlenmiş Vize Talep Dilekçesi

Ticaret ve Sanayi Odası Kaydı

Orijinal Faaliyet Belgesi (Son Üç Ay Tarihli)

Vergi Levhası Kopyası (Son Dönem)

İmza Sirküleri Kopyası (Süresi Geçmemiş)

Nüfus Cüzdan Fotokopisi

Resmi Gazete İlanı Kopyası (Ticaret Sicil Gazetesi)

2 Adet Vesikalık Fotoğraf ( Yeni Çekilmiş)

Banka Hesap Cüzdanı Fotokopileri ( Mevcut Bakiyesi Bulunan ve Hesap Hareketli)

SGK Hizmet Dökümü, Emekli İse Emeklilik Cüzdan Fotokopisi

Tapu ve Araç Ruhsat Fotokopileri

Seyahat Sağlık Sigortası Poliçesi

Gidiş-Dönüş Uçak Rezervasyonu ve Otel Rezervasyonu

Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

Pasaportunuzun Fotokopisi ve Eski (Schengen) Vizelerinin Fotokopisi

Çalışanlar

Pasaport

Vize Başvuru Formu ve Taahhütname

Şirketin İmza Yetkilisi Tarafından Kaşeli ve İmzalı Olarak Düzenlenmiş Vize Talep Dilekçesi (İşveren yazısı)

SGK İşe Giriş Belgesi ve SGK Hizmet Dökümü

Ticaret ve Sanayi Odası Kaydı

Orijinal Faaliyet Belgesi (Son Üç Ay Tarihli)

Vergi Levhası Kopyası (Son Dönem)

Resmi Gazete İlanı Kopyası (Ticaret Sicil Gazetesi)

İmza Sirküleri Kopyası (Süresi Geçmemiş)

2 Adet Vesikalık Fotoğraf ( Yeni Çekilmiş)

Maaş Bordrosu (Son Üç Ay)

Tapu ve Araç Ruhsat Fotokopileri

Banka Hesap Cüzdanı Fotokopileri ( Mevcut Bakiyesi Bulunan ve Hesap Hareketli)

Nüfus Cüzdan Fotokopisi

Seyahat Sağlık Sigortası Poliçesi

Gidiş-Dönüş Uçak Rezervasyonu ve Otel Rezervasyonu

Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

Pasaportunuzun Fotokopisi ve Eski (Schengen) Vizelerinin Fotokopi

Emekliler