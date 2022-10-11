Maçta hakem bitişte anne..

Türkiye'ninilk profesyonel boks kadın hakemi olan Nazan Savaş, geçtiğimiz günlerde Trabzon'da gerçekleştirilen Profesyonel Boks Şampiyonası'nda Dünya Şampiyonası'nda kemer mücadelesine çıkan Dilara Şengül'ün Tanzanyalı rakibiyle maçını yönetti. Savaş ringdeki mücadeleninin bitişiyle birlikte izleyici koltuğunda uyuyuan lösemi hastası oğlu Alp Rüzgar'ın yanına koştu. 35 yaşındaki annenin hasta oğlunun üzerini örttüğünü görenler gözyaşlarını zor tuttu. İki çocuk annesi Nazan Savaş, o anları SABAH'a anlattı:Eşim de milli boksör. O gün beni boks maçını yönetmek için davet ettiler. Ben de lösemi tedavisi gören oğlumla ve eşimle maça geldim. Büyük oğlum Mert Poyraz'ı da ringlerde büyüttüm. Küçük oğlum Alp Rüzgar'ı evde bırakamazdım. Stadyumda seyircilerin olduğu koltuğa yatırdım. Orada uyumuş. Maçı yönetirken raunt arasında oğluma bakıyordum. Maç bitince hemen yanına gidip, üzerini örttüm. Maçı takip eden seyirciler beni alkışladı. O anları asla unutamam. Oğlumu çok seviyorum" dedi.Eşi eski Milli boksör Muharrem Savaş ise, "Eşimle gurur duyuyorum" dedi.