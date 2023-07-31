Madame Tussauds Müzesi Nerede? Madame Tussauds Müzesi Hangi Ülkede ve Şehirde?

Her bir müze, yerel ve uluslararası ünlü kişilere, popüler kültür ikonlarına ve tarihi figürlere özgü temalara sahiptir. Madame Tussauds Müzesi, ziyaretçilere interaktif bir deneyim sunar ve birçok ünlüyle fotoğraf çekme fırsatı verir. Bu deneyimi yaşamak isteyenler, Madame Tussauds Müzesi'ne nasıl gidilir, giriş ücreti ne kadar gibi soruları öğrenmek istemiştir. Misafirlerine benzersiz bir koleksiyon sunan Madame Tussauds Müzeleri hakkındaki bazı bilgileri, sizler için yazımızda paylaştık.

İlk kez 1835 yılında Londra'da kurulan müze, adını kurucusu olan Marie Tussaud'dan almaktadır. Marie Tussaud, Fransız asıllı bir balmumu heykel sanatçısıdır ve müzeyi kurarak gerçek kişilerin balmumu heykellerini yapmaya başlamıştır.

Madame Tussauds Müzesi'nde yer alan balmumu heykeller, gerçek kişilerin fiziksel özelliklerini ve detaylı yüz ifadelerini son derece gerçekçi bir şekilde yansıtır. Bu nedenle, ziyaretçiler balmumu heykellerle sanki gerçek hayatta ünlü kişilerle karşı karşıyaymış gibi hissederler.

Müze, farklı temalara sahip bölümlerden oluşabilir. Örneğin, ünlü aktörler, sporcular, müzisyenler, politikacılar, tarihi figürler ve popüler kültür ikonları gibi çeşitli kategorilerdeki balmumu heykelleri farklı bölümlerde sergilenebilir.

Madame Tussauds Müzesi Hangi Ülkede ve Şehirde?

Dünya genelinde birçok şehirde bulunan Madame Tussauds Müzesi, ünlülerle tanışma ve keyifli fotoğraf çekme fırsatı sunan popüler bir turistik mekandır. Madame Tussauds Müzesi'nin bulunduğu şehirlerden bazıları şunlardır:

Londra, İngiltere: Madame Tussauds, ilk olarak 1835 yılında Londra'da kurulmuştur ve günümüzde hala orada bulunmaktadır. Dünyanın en ünlü Madame Tussauds Müzesi, birçok ünlü kişinin balmumu heykellerini sergilemektedir. Her zaman değişebilecek olan müze giriş ücreti yetişkinler için £35-£40, çocuklar için £30-£35 arasıdır.

New York, Amerika Birleşik Devletleri: New York City'de bulunan Madame Tussauds Müzesi, ABD'nin en ünlü müzelerinden biridir ve Times Square'de konumlanmıştır. Ülkeden ülkeye farklılık gösteren müze giriş ücreti yetişkinler için $30-$40, çocuklar için $25-$35 arasıdır.

Hong Kong, Çin: Hong Kong'da bulunan Madame Tussauds Müzesi, Asya kıtasındaki popüler destinasyonlarından biridir ve Victoria Peak'te yer almaktadır. Müze giriş ücreti, yetişkinler için HKD 240-280, çocuklar için HKD 180-220 arasıdır.

Las Vegas, Amerika Birleşik Devletleri: Las Vegas'ta bulunan Madame Tussauds Müzesi, ünlü Las Vegas Strip'te ziyaretçilere kapılarını açmıştır. Giriş ücreti, yetişkinler için $30-$35, çocuklar için $20-$25 arasıdır.

Berlin, Almanya: Berlin'deki Madame Tussauds Müzesi, Almanya'nın başkentinde turistler tarafından ziyaret edilmektedir. Giriş ücreti, yetişkinler için €20-€25, çocuklar için €15-€20 arasıdır.

Amsterdam, Hollanda: Amsterdam'daki Madame Tussauds Müzesi, şehrin merkezinde yer almaktadır ve ünlü balmumu heykelleriyle ziyaretçileri ağırlamaktadır. Giriş ücreti çoğu Avrupa ülkesinde aynıdır, yetişkinler için €20-€25, çocuklar için €15-€20 arası olarak bilinmektedir.

İstanbul, Türkiye: Madame Tussauds en ünlü turistik merkezlerinden biri olan İstiklal Caddesi üzerinde yer almaktadır. Taksim Meydanı'na yakın konumuyla kolayca ulaşılabilir. 2023 yılına ait güncel müze giriş ücreti, 176 Türk Lirası'dır.

Madame Tussauds Müzesi'ne Nasıl Gidilir?

İlk adım olarak, ziyaret etmek istediğiniz Madame Tussauds Müzesi'nin bulunduğu şehri ve konumunu belirleyin. Örneğin, Londra, New York, Hong Kong, Las Vegas, Berlin, Amsterdam gibi farklı şehirlerde Madame Tussauds Müzeleri bulunmaktadır. Bu yazımızda ülkemizdeki Madame Tussauds Müzesi'ne nasıl gidileceğini aktardık:

İstanbul Madame Tussauds Müzesi, şehir merkezindeki Beyoğlu'nda, İstiklal Caddesi üzerinde yer almaktadır.

Toplu Taşıma (Metro ve Tramvay):

İstanbul'da en yaygın kullanılan toplu taşıma araçlarından biri metro ve tramvaydır. Madame Tussauds Müzesi'ne toplu taşıma ile gitmek için öncelikle şehirdeki bir metroya veya tramvaya ulaşmanız gerekecektir. Şehirdeki metro ve tramvay hatlarından Taksim Meydanı'na gitmeniz gerekmektedir. Taksim Meydanı'ndan İstiklal Caddesi'ne yürüyerek veya Nostaljik Tramvay ile ulaşabilirsiniz. İstiklal Caddesi üzerinde yürüyerek veya tramvayla yaklaşık 10 dakika kadar yürüdükten sonra Madame Tussauds Müzesi'ne ulaşabilirsiniz.

Otobüs:

İstanbul'da birçok otobüs hattı şehir merkezine ve Taksim Meydanı'na ulaşmaktadır. Taksim Meydanı'na ulaştıktan sonra, İstiklal Caddesi üzerindeki müzeye yürüyerek veya Nostaljik Tramvay ile ulaşabilirsiniz.