Maden göçüğüne iki cumhuriyet savcısı ve bilirkişi heyeti görevlendirildi

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde faaliyet gösteren bir maden ocağında meydana gelen göçük sebebiyle Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından soruşturma başlatıldı.

2 CUMHURİYET SAVCISI VE BİLİRKİŞİ HEYETİ GÖREVLENDİRİLDİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Olay ile ilgili iki Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini duyurdu. Bakan Gürlek, "Teknik incelemeleri yürütmek üzere maden mühendislerinden oluşan bilirkişi heyeti görevlendirilmiştir. Soruşturma tüm yönleriyle titizlikle devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

ARAMA-KURTARMA EKİPLERİ ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Gürlek, "Göçükten sağ olarak kurtarılan vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Enkaz altında bulunan iki işçimize ulaşmak için arama-kurtarma ekipleri koordineli ve yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir." dedi.