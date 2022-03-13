Maden işçilerine taban eğitim semineri verildi

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Merkez Servisleri Şubesi Taban Eğitim Semineri, 11-12-13 Mart 2022 tarihlerinde Kızılcahamam'da yapıldı.
Seminere GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Ertan Kaya, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, Merkez Servisleri Şube Yönetimi ve maden işçileri katıldı.
Konuşmaların ardından Genel Maden İşçileri Sendikası'nın tarihinin anlatıldığı kısa belgesel film gösterimi yapıldı. Ardından Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Fikret Sazak "Sendikacılık Tarihi ve Temel Kavramlar" konulu sunum yaptı.