Maden ocağında faciadan dönüldü

Elazığ'ın Palu ilçesindeki maden ocağında göçük meydana geldi. İlçenin Kayaönü köyü mevkiinde özel bir krom madeninde göçük meydana geldiği ihbarı üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Göçük altında kalan işçilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı. İlk etapta 4 işçinin göçük altında kaldığının tespit edildiğini aktaran Elazığ Valisi Ömer Toraman, ilk etapta 3 işçinin sağ olarak çıkarıldığını, işçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığını duyurdu. Vali Toraman'ın yaptığı açıklamadan bir süre sonra, ekiplerin çalışmaları sonucu 4'üncü işçi de göçük altından çıkarıldı. İşçi ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.