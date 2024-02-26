Haberler Yaşam Haberleri Maden ocağında faciadan dönüldü
Giriş Tarihi: 27.2.2024

Maden ocağında faciadan dönüldü

Maden ocağında faciadan dönüldü
Elazığ'ın Palu ilçesindeki maden ocağında göçük meydana geldi. İlçenin Kayaönü köyü mevkiinde özel bir krom madeninde göçük meydana geldiği ihbarı üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Göçük altında kalan işçilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı. İlk etapta 4 işçinin göçük altında kaldığının tespit edildiğini aktaran Elazığ Valisi Ömer Toraman, ilk etapta 3 işçinin sağ olarak çıkarıldığını, işçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığını duyurdu. Vali Toraman'ın yaptığı açıklamadan bir süre sonra, ekiplerin çalışmaları sonucu 4'üncü işçi de göçük altından çıkarıldı. İşçi ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Maden ocağında faciadan dönüldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA