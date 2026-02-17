Haberler Yaşam Haberleri Maden ocağında göçük: 2 ölü
Maden ocağında göçük: 2 ölü

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde özel maden ocağındaki göçükte mahsur kalan 3 işçiden biri kurtarıldı, 2'si hayatını kaybetti. Gelik beldesindeki özel maden ocağında dün saat 14.00'te medyana gelen göçükte 3 işçi mahsur kaldı. Kurtarma çalışmalarına başlayan ekipler, İsmet Kabuk'u (31) yaralı çıkardı. 7 saat sonrası ise Veysel Oruçoğlu'nun (46) cansız bedenine ulaşıldı. Ziya Kiret'in (60) cesedi de yaklaşık 9 saat sonra çıkarıldı. Vali Osman Hacıbektaşoğlu, "Havalandırma bacasındaki göçüğü gidermeye çalışıyorlardı. Zaten bu çalışmayı yaparken göçüğe maruz kalmışlar" dedi. Hacıbektaşoğlu, maden ocağının ruhsatlı olarak çalıştığını kaydetti.

