Maden ocağındaki göçükte hayatını kaybeden iki işçinin cenazeleri defnedildi

Törene Oruçoğlu ve Kiret'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Osman Hacıbektaşoğlu, CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcıları Adnan Ertem ve Ahmet Aydın, Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Barış Cücen, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Vekili Erhan Taylan, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, CHP İl Başkanı Devrim Dural, kaymakamlar, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

NE OLMUŞTU?

Gelik beldesinde özel şirketin işlettiği maden ocağında dün meydana gelen göçükte işçilerden 3'ü mahsur kalmış, kurtarma çalışmalarına başlayan ekipler, işçilerden İsmet Kabuk'u (31) yaralı olarak bulunduğu yerden çıkarmıştı.