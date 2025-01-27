Madrid Barajas Havalimanı Nerede? Madrid Barajas Havalimanı’ndan Şehir Merkezine Nasıl Gidilir, Kaç Km?

İspanya'nın en büyük ve en işlek havaalanlarından biri olan Madrid Barajas Havalimanı, dünyanın birçok yerine direkt uçuşlar sağlar. Bu havalimanından şehir merkezine metro, otobüs ve taksi ile kolayca ulaşılabilir. Büyük ve modern bir havalimanı olarak dikkat çeken Madrid Barajas Havalimanı nerede, havalimanından şehir merkezine nasıl gidilir ve kaç km gibi sorular ise özellikle ilk defa ziyaret edeceklerin aklına gelmektedir.

Madrid Barajas Havalimanı Nerede?

Geniş bulvarları, güzel parkları ve etkileyici mimarisiyle dikkat çeken İspanya'nın başkenti Madrid, bir metropoldür. Bu şehirde iki ana havalimanı bulunur. Bunlar; Adolfo Suárez Madrid-Barajas Havalimanı ile Cuatro Vientos Havalimanı'dır. Madrid Barajas Havalimanı ise Madrid merkezinin yaklaşık 12 kilometre kuzeydoğusunda bulunur. Madrid'in ana uluslararası havaalanıdır ve Avrupa'nın en yoğun havalimanlarından biri olarak dikkat çeker. Havalimanı, dört terminal binası ile hizmet vermektedir. İç ve dış hat uçuşlarının yapıldığı bu havaalanından, dünya genelinde birçok lokasyona direkt uçuşlar gerçekleştirilir. Madrid'in merkezine gitmek için ise metro, otobüs ve taksi gibi çeşitli ulaşım seçenekleri kullanılabilir.

Madrid Havaalanından Şehir Merkezine Ulaşım Nasıl Sağlanır?

Madrid Barajas Havalimanı'ndan Madrid şehir merkezine gitmek için seçilebilecek ulaşım alternatifleri arasında şunlar bulunur:

Metro hattı 8 (pembe hat) ile Nuevos Ministerios istasyonuna kadar gidilebilir. Seyahat yaklaşık olarak 15 dakika sürer ve bilet ücreti 5 € civarındadır.

C1 ve C10 tren hatları ile şehir merkezine ulaşılabilir. Yolculuk ortalama olarak 30 dakikadır ve bilet ücreti ise 2,6 €'dur.

24 saat hizmet veren otobüsler ile de merkeze gitmek mümkündür. 40 dakikada tamamlanabilen otobüs seyahati için gereken bilet ücreti 5 €'dur.

Havalimanından şehir merkezine taksi ile gitmek en rahat seçeneklerden biri olarak öne çıkar. Sabit ücret 30 €'dur ve 20 dakika gibi bir sürede varmak mümkündür.