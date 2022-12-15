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Giriş Tarihi: 15.12.2022 10:00 Son Güncelleme: 15.12.2022 10:01

Madrid Gezilecek Yerler - Yazın ve Kışın Madrid'de Ne Yapılır, Gezilecek ve Fotoğraf Çekilecek Yerler Nereler, Kaç Günde Gezilir?

Madrid gezilecek yerler bakımından oldukça zengin bir Avrupa şehridir. Madrid’de gezilecek yerlerin çok olmasının nedeni İspanya’nın başkenti olmasıdır. Avrupa gezisi düzenleyecek olanların rotasında mutlaka bulunan duraklardan biri olan Madrid şehri hakkında “Madrid’de ne yapılır, neyi ile ünlü, hangi ayda gidilir, 1 günde gezilir mi?” gibi merak edilen pek çok soru mevcuttur. Bu soruların cevaplarını yazımızda kolaylıkla bulabilirsiniz.

Madrid Gezilecek Yerler - Yazın ve Kışın Madrid’de Ne Yapılır, Gezilecek ve Fotoğraf Çekilecek Yerler Nereler, Kaç Günde Gezilir?

Madrid'de gezilecek yerler, neler yapılır, neyi ile ünlüdür soruları gezginler ve Avrupa sevdalıları tarafından merak edilen sorulardır. Özellikle gezginler için Madrid'e hangi ayda gidilir ve 1 günde gezilir mi soruları rota oluşturmak için önemlidir. Bu soruların cevaplarını merak edenler arama motorlarından "Madrid gezilecek yerler, Madrid'de neler yapılır" sorularını araştırabilir.

Madrid Gezilecek Yerler

Madrid gezilecek yerler açısından İspanya'nın göz bebeği ve başkentidir. Avrupa'nın da beşinci en kalabalık şehridir. Zengin bir tarihi mirasa sahiptir. Bunun yanı sıra canlı bir kültür ve sanat merkezi olarak da büyük önem taşır. Madrid "Dünya Turizm Örgütü" nün başkentidir (UNWTO).

Retiro Parkı: Bu park 19. Yüzyılın sonlarına kadar İspanyol monarşisine aitti. Bu tarihten sonra ise halka açık, herkesin gelebileceği bir parka dönüşmüştür. Bu park oldukça etkileyici heykellere, anıtlara, galerilere ve bir gölete sahiptir.

Madrid Kraliyet Sarayı: Bu saray devlet bakanlığına bağlıdır fakat bunun dışında ziyarete açıktır. Giriş ücreti ise 11 Avro olarak belirlenmiştir.

Plaza Mayor Meydanı: 3.Felipe tarafından inşa edilmiş bu kent meydanı dikdörtgen şekillidir ve etrafı üç katlı yapılarla sınırlanmıştır. Meydandaki en önemli yapı ise Casa de la Panadería (Fırın Evi)'dir.

Debod Tapınağı: Bu tapınak eski bir Mısır Tapınağı olarak bilinmektedir. Bu dini tapınak 1968 yılında Mısır'dan bir hediye olarak Madrid'e getirilmiştir. M.Ö 2. Yüzyılda Kral Adikhalamani için inşa edilmiştir.

Yazın ve Kışın Madrid'de Ne Yapılır?

Madrid'de kışın önemli bir festival olan Üç Kral Festivali yapılır. Çocukların çok sevdiği bu 6 Ocak günü çocuklara şeker atılırken geçit törenlerini izliyorlar. Kışın kayak tatili yapmak isteyenler için de Madird nezih kış tatil yerlerine ev sahipliği yapmaktadır.

Madrid'de yazın ne yapılır derseniz alışveriş için bir öneri sunabiliriz. Gran Via Caddesi alışveriş için en Madrid'in en uygun caddesi diyebiliriz. Dünyaca ünlü markaları bu caddede bulabilirsiniz. Bunun yanı sıra birbirinden güzel lezzetler sunan cafeleri ve restoranları da bu caddede bulmak mümkün. Madrid'e hangi ayda gidilir diye soruyorsanız ilkbahar ve sonbahar aylarında gitmeniz önerilir. İspanya bir Akdeniz ülkesi olduğu için gezilecek en uygun aylar ilkbahar ve sonbahar aylarıdır.

Madrid'de Gezilecek ve Fotoğraf Çekilecek Yerler Nereler?

Madrid tarihi ve doğal güzellikler açısından dolu dolu bir şehirdir. Madrid neyi ile ünlü derseniz tarihi eserleri ve mimari yapısı ile ünlü diyebiliriz. Birbirinden değerli sanat eserlerine sahip Prado Müzesi ve Kraliyet Botanik Bahçesi'dir. 5000' den fazla bitki çeşiti ile Prado Müzesinin hemen yanında yer almaktadır.

Madrid Kaç Günde Gezilir?

Madrid 1 günde gezilir mi diye sorarsanız imkansız diyebiliriz. Madrid'i tam anlamıyla gezebilmek için en az 3-4 güne ihtiyacınız var. Tarihi eserleriyle, müzeleriyle, doğal güzellikleriyle ve görkemli meydanlarıyla Madrid birkaç gün gezmeyi hak eden büyülü bir şehirdir.

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