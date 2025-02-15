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Giriş Tarihi: 15.2.2025 21:59 Son Güncelleme: 15.2.2025 22:29

Madrid'de görevli polis memuru memleketi Afyon’da son yolculuğuna uğurlandı

İspanya’nın Madrid kentindeki Türkiye Konsolosluğu'nda görev yapan polis memuru İlyas Ar, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden polis memuru memleketi Afyonkarahisar’da düzenlenen törenin ardından Sultandağı ilçesine bağlı Yeşilçiftlik Beldesinde toprağa verildi.

Gökhan KOCAASLAN Gökhan KOCAASLAN
Madrid’de görevli polis memuru memleketi Afyon’da son yolculuğuna uğurlandı

İspanya'nın Madrid kentindeki Türkiye Konsolosluğu'nda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru İlyas Ar, Afyonkarahisar Paşa Camiinde kılınan cenaze namazının ardından memleketi Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesine bağlı Yeşilçiftlik beldesine getirildi.

Alınan helalliğin ardından Yeşilçiftlik'te düzenlenen askeri törenle toprağa verilen polis memuru Ar, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Törene ailesi, yakınları, meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sevenleri, merhumun vatanına ve görevine olan bağlılığını vurgularken, büyük üzüntü yaşadıklarını dile getirdi.

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Madrid'de görevli polis memuru memleketi Afyon’da son yolculuğuna uğurlandı
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