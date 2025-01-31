Magandalar çatıştı, engelli esnaf öldü

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde daha önce aralarında husumet bulunan iki grup İbni Sina Caddesi'nde karşılaşınca tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce, taraflar birbirlerine tabancalarla ateş açtı. İki gruptan G.K. ve S.İ.'nin yaralandığı çatışmada, bölgede tütüncü dükkânı işleten ve hayatını tekerlekli sandalyede sürdüren Metin Hacıoğlu (40) da kurşunların hedefi oldu. Boynundan vurulan ve ağır yaralanan Hacıoğlu, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alarak detaylı bir inceleme başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda 20 boş kovan, bir muşta ve bir keser ele geçirildi. Çevredeki bir binanın penceresine de kurşun isabet ettiği tespit edildi. Polis, silahlı çatışmaya karışan şahısların kimliklerini belirleyerek kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.