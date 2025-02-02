Mağdurlar tosuncuğun parasını istemedi

'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 20 sanıklı 'Çiftlik Bank' davasında yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce mahkeme başkanına "Param yok" diyen Mehmet Aydın'ın bazı mağdurların zararını karşılamaya çalıştığı öğrenildi. PTT aracılığı ile ödeme yapan Aydın'ın gönderdiği parayı hiçbir mağdurun almadığı ortaya çıkarken, toplamda 100 mağdur için para ödemesi yapan Aydın'ın parası mağdurlarca kabul edilmedi. Para, Tosuncuğa iade edildi. Mağdurların zararının verilen süre içinde giderilmediği davada mahkemenin 6 yılın ardından dosyayı karara bağlaması bekleniyor.Yaklaşık 6 yıl süren davada Mahkeme Başkanı Ali Günay, sanık Mehmet Aydın'a mağdurların zararını karşılayıp karşılayamayacağını sormuş, Aydın bilirkişilerce belirlenen zarar için böyle bir nakit parasının olmadığını belirtmişti. Aydın'a zararı karşılaması için süre verilse de mağdurların zararı giderilmedi.Cumhuriyet savcısı geçen eylül ayındaki mütalaasında Mehmet ile Fatih Aydın'ın "bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık" suçundan 4 bin 414 kez olmak üzere "suç örgütü kurma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Her iki sanık için toplam 88 bin 302'şer yıla kadar hapis cezası istedi.Şimdi gözler mahkemeye çevrildi. İlk duruşması 10 Mayıs 2019 günü görülmeye başlanan davada yaklaşık 6 yıl sonra karar çıkması öngörülüyor. Mahkeme Başkanı Ali Günay, üye hâkimler Zeynep Ertem ve Ercan Yıldız'ın oluşturduğu heyetin dosyayı titizlikle inceledikten sonra 3 Şubat 2025 günü görülecek duruşmada 4 bin 414 mağdurlu davayı karara bağlaması bekleniyor.