Magnolia tarifi: Magnolia nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüri üyesi olarak yer aldığı 2021 MasterChef yarışmasında dokunulmazlık oyunu mücadelesi veren yarışmacılar Magnolia'yı en iyi yapan isim olmak için ter döktü. Yarışmayı izleyenler kendileri de yapmak isteyerek "MasterChef Magnolia nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?" sorularına cevap aradı.

MAGNOLİA NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

1 litre süt

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı nişasta

1 su bardağı toz şeker

1 paket toz vanilya

2 adet yumurta sarısı

1 paket bebe bisküvisi (ya da petibör)

1 paket süt kreması

10 adet çilek

2 adet muz

MAGNOLİA NASIL YAPILIR?

İlk olarak tencereye nişasta, un, şeker, vanilya ve yumurtayı alın. Üzerine yavaş yavaş sütü ekleyerek çırpma teli yardımıyla karıştırın. Karışımı ocağa koyun ve karıştırmaya devam edin. Topaklanma oluşmamasına dikkat edin. Karışım muhallebi kıvamına geldiğinde ve kaynadığında ocağın altını kapatın. Muhallebi soğurken, bisküvileri incecik olana kadar robottan geçirin. Muhallebi soğuduktan sonra içerisine bir paket süt kreması ekleyerek karıştırın. Bu esnada çilek ve muzları dilimleyin. Magnolia kuplarına önce muhallebi koyun ve meyveleri yanlarına doğru dizin. Ardından bisküvi kırıntılarını ekleyin ve tekrar muhallebi dökün. En üst kısmına kalan bisküvileri paylaştırın. Antep fıstığı ve çikolata rulosu ekleyerek servis edin. Afiyet olsun.

KAYNAK: acunn.com