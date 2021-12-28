Giriş Tarihi: 28.12.2021 23:37Son Güncelleme: 28.12.2021 23:37
Magnolia tarifi: Magnolia nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
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TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma programı 2021 MasterChef Türkiye’de dokunulmazlık oyununda mücadele eden yarışmacılar, Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından istenen Magnolia’yı en başarılı yapan isim olmak isteyerek mücadele verdi. Yarışmanın izleyenleri Magnolia tarifi ile ilgili olarak “MasterChef Magnolia nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?” sorularına yanıt aramaya devam ediyor. Merak edilen MasterChef Magnolia nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularının yanıtları ve diğer tüm detaylar.
Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüri üyesi olarak yer aldığı 2021 MasterChef yarışmasında dokunulmazlık oyunu mücadelesi veren yarışmacılar Magnolia'yı en iyi yapan isim olmak için ter döktü. Yarışmayı izleyenler kendileri de yapmak isteyerek "MasterChef Magnolia nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?" sorularına cevap aradı.
MAGNOLİA NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?
1 litre süt
2 yemek kaşığı un
2 yemek kaşığı nişasta
1 su bardağı toz şeker
1 paket toz vanilya
2 adet yumurta sarısı
1 paket bebe bisküvisi (ya da petibör)
1 paket süt kreması
10 adet çilek
2 adet muz
MAGNOLİA NASIL YAPILIR?
İlk olarak tencereye nişasta, un, şeker, vanilya ve yumurtayı alın.
Üzerine yavaş yavaş sütü ekleyerek çırpma teli yardımıyla karıştırın.
Karışımı ocağa koyun ve karıştırmaya devam edin. Topaklanma oluşmamasına dikkat edin.
Karışım muhallebi kıvamına geldiğinde ve kaynadığında ocağın altını kapatın.
Muhallebi soğurken, bisküvileri incecik olana kadar robottan geçirin.
Muhallebi soğuduktan sonra içerisine bir paket süt kreması ekleyerek karıştırın.
Bu esnada çilek ve muzları dilimleyin. Magnolia kuplarına önce muhallebi koyun ve meyveleri yanlarına doğru dizin.
Ardından bisküvi kırıntılarını ekleyin ve tekrar muhallebi dökün.
En üst kısmına kalan bisküvileri paylaştırın. Antep fıstığı ve çikolata rulosu ekleyerek servis edin. Afiyet olsun.