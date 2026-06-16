Mağusa’da festival heyecanı

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Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali, bu yıl 26. kez sanatseverlerle buluşmaya hazrlanıyor. 23 Haziran'da Othello Kalesi'nde Selin Geçit konseriyle başlayacak festival 16 Temmuz'a kadar sürecek etkinliklerle sanatseverleri ağırlayacak. Dünyalar Savaşı ile Atreuslar'ın Yalnızlığı adlı tiyatro oyunlarıyla renklenecek festivalde Mağusa Kent Orkestrası ile Kıbrıs müzik sahnesinin sevilen isimlerinden Fikri Karayel 1 Temmuz'da konser verecek. Kıbrıs müzik geleneğine alternatif ve çağdaş bir yorum getiren Kyprogenia'nın 24 Haziran'daki konserinin yanı sıra Pink Martini de 14 Temmuz'da Salamis Antik Tiyatro'da sanatseverlerle buluşacak.