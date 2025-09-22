Mahalle diye yola çıkıp tüm şehri kucakladılar

Konya'da bir grup öğrencinin başlattığı iyilik hareketi, tüm şehri iyilikle kuşatan Parya Kardeşlik Hareketi Derneği olarak gönüllere dokunmaya devam ediyor. Derneğin kurucusu İbrahim Eğilmez, "Her ev, her duvar ayrı bir yaşam. Başta komşularımızı, daha sonra etrafımızı görmek, kollamak çağımızın en büyük ihtiyaçlarından biri olsa gerek. Bizler de Parya olarak elimizden gelen gayreti göstererek, hayırseverlerimiz ile ihtiyaç sahibi ailelerimiz arasında köprü olmaya çalışıyoruz" dedi.

YETİM ÇOCUKLAR İÇİN BAYRAMLIK

Konya'da 5 yıl önce mahalledeki ihtiyaç sahiplerine yardım etmek amacıyla bir araya gelen gençlerin başlattığı iyilik hareketi, hayırseverlerin destekleriyle kısa sürede tüm şehri kucaklamayı başardı. Parya Kardeşlik Hareketi Derneği olarak faaliyetlerini resmiyete döken gönüllüler ihtiyaç sahiplerine her ay düzenli olarak yardım ulaştırmaya çalışıyor. Dernek gönüllüleri tespit ettikleri ailelere alışveriş kartı dağıtıyor, yakacak kampanyası, un kampanyası, kışlık patates ve soğan kampanyası, yetim çocuklar için bayramlık kampanyası, okul zamanı ise kırtasiye kampanyası gibi kampanyalar da düzenliyor. Dernek bugüne kadar yaklaşık 3 bin çocuğa bayramlık, 3 bin çocuğa kırtasiye malzemesi, 2 bin aileye patates-soğan kampanyası, 1500 çocuğa mont, 10 bin kişiye ayakkabı ve giyim yardımı ile 5 bin aileye de alışveriş kartları dağıttı.

'HER EV, HER DUVAR AYRI BİR YAŞAM'

Devlet memuru olan dernek kurucusu İbrahim Eğilmez, "Bu grup başta eğitime yardım amaçlı bir grup öğrenci tarafından kurulmuştu. Sonra eşimle ben gücümüz yettiğince çevremizdeki ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaşmaya çalıştık. Sonra insanlardan maddi destek gelince bunu resmiyete döküp dernek haline geldik. Şimdi kocaman bir aile olduk. Gönüllülerimizle birlikte Allah'ın izniyle gönüllere dokunmaya devam ediyoruz. Her ev, her duvar ayrı bir yaşam. Başta komşularımızı ve etrafımızı görmek, kollamak çağımızın en büyük ihtiyaçlarından biri olsa gerek" dedi.