Mahallenin su çilesi bitsin artık

Trabzon'un içme suyunun sağlandığı Atasu Barajı'nın bulunduğu Maçka ilçesi Yeni Atasu mahallesinde vatandaşlar yılardır yaşanan su sıkıntısı nedeniyle zor günler yaşıyor. Yaklaşık 35 hanenin bulunduğu mahallenin bir bölümünde yaşanan içme suyu sıkıntısı nedeniyle vatandaşlar çözümü marketlerden aldığı su ile sağlıyor. Mahallede bulunan su deposuna her gün tankerler ile taşınan su ise mahalle sakinlerinin ihtiyacı karşılamıyor. Zaman zaman şebeke hattından akan suyun çamur görüntüsü ise mahalle sakinlerini tedirgin ederken, özellikle yaz aylarında artan nüfus ile yaşanan su çilesi mahalle sakinlerinin tepkisi ne yol açtı. Vatandaşları dert yandı:Musluktan bir bardak su bile içemiyoruz. Gelen suyumuz da çamur akıyor.TİSKİ'yi aramamıza rağmen geçici çözümler yapılıyor ama kalıcı çözümler bulunamıyor. Tankerlerle yukarıdaki depoya su bırakılıyor.Yaz aylarında fındık için buraya geliyoruz. Susuzluk çekiyoruz. Köyde olduğumuz halde para ile su alıyoruz.Bulaşıkları başka yerden su alıp elimizde yıkıyoruz. Abdest alamıyoruz. Domuzların yıkandığı suyu içiyoruz.Buraya geldiğime pişman oldum. Çamaşırlar bekliyor. Fındık ayındayız ne duş alabiliyorsun ne yüzünü yıkayabiliyorsun.