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Giriş Tarihi: 18.1.2024

Mahkeme ‘Pardon’ dedi

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Mahkeme ‘Pardon’ dedi
İstanbul'da İsrailli Mırıam Abu R.'nin çantasından telefonunu alarak kaçan hırsızın, kamera görüntülerinden İbrahim P. olduğu belirlendi. Israrla hırsız olmadığını söyleyen genç tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenen İbrahim P., mahkemede haksız yere cezaevine konulduğunu söyledi. Mahkeme, bilirkişi atadı ve gerçek ortaya çıktı. Hırsızlığı İbrahim P.'nin yapmadığı, sadece kıyafet benzerliği bulunduğu tespit edildi. Mahkeme rapor sonrası mağdur gencin tahliyesine karar verdi. 1 ay cezaevinde kalan genç adam özgürlüğüne kavuştu.

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Mahkeme ‘Pardon’ dedi
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