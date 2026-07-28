Mahkemeden dikkat çeken gerekçeli karar!

Konya'nın Sarayönü ilçesi Yalçın Caddesinde 3 yıl önce meydana gelen kazada otomobil sürücü Tolga Kazan (25), 16 yaşındaki hafız Önder Durgut'un kullandığı motosiklete çarparak ölümüne neden olmuştu. Hazırlanan iddianamede Kazan tali kusurlu, Durgut ise 'kavşaklarda geçiş önceliğine uymama' maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle asli kusurlu sayılmış ve Kazan hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Tutuksuz yargılanan ve alt sınırdan 2 yıl hapis cezası verilen Kazan'ın cezası 'iyi hal' indirimi uygulanarak 1 yıl 8 aya düşürüldü. Mahkeme, verilen cezayla ilgili gerekçeli kararını da açıkladı. İlginç olan gerekçeli kararda, Tolga Kazan'ın kazadan hemen ardından ambulansı arayarak Önder'in sağlık durumuyla ilgilendiği, kazadan sonra cenazesine katılmak istediği ancak Önder'in ailesinin rıza göstermemesi sebebiyle cenazeye katılamadığı hususları nazara alınarak işlediği suçtan pişmanlık duyduğu değerlendirilerek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiştir denildi.

Dikkat çeken kararda Kazan'ın, kazadan hemen sonra ambulansı arayarak Önder'in sağlık durumuyla ilgilendiği ve cenazesine katılmak istediği ancak Önder'in ailesinin rıza göstermemesi sebebiyle cenazeye katılamadığı hususları göz önünde bulundurularak işlediği suçtan pişmanlık duyduğu değerlendirildi. Bu nedenle mahkeme tarafından hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği belirtildi.