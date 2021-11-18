Mahkemeden emsal niteliğinde karar! Yazılan ceza iptal edildi

Buna itiraz eden avukat Nuran Özdemir, dilekçesinde, iddia edilen trafik ihlalini yapmadığını, aksini ispatlayacak görüntü, fotoğraf ya da başka bir somut delil bulunmadığını belirterek cezanın iptalini talep etti.

İtirazı değerlendiren Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğinin kararında, idari yaptırım gerektiren kabahatin işlendiğini ispatlayacak davranışın yer ve zaman gösterilerek açıklanmasının zorunlu olduğu, aksi halde kamu otoritesi tarafından tek taraflı gıyaben tutulan tutanakların hukuka uygunluk karinesinden yararlanamayacağı hatırlatıldı.