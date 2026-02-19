Mahmut Fatih bebek yaya geçidinde can vermişti: Motosikletli cani ehliyetsiz çıktı!

Kaza, 15 Şubat'ta Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda meydana geldi. Ankara'dan görevi için kente gelen Sayıştay denetçisi Hilal Öztürk, içinde 1,5 yaşındaki oğlu Mahmut Fatih Öztürk'ün bulunduğu bebek arabası ile yolun karşısına geçmek istedi. Yaya geçidinde ilerleyen bebek arabasına, Erman Kurt'un kullandığı motosiklet çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan bebek ağır yaralanırken, motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçtı.
KAMERA SANİYE SANİYE KAYDETTİ
Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; otomobillerin geçitte durduğu sırada sağdan hızla ilerleyen motosikletin bebek arabasına çarptığı ve Mahmut Fatih'in yola savrulduğu, Hilal Öztürk ile diğer sürücülerin yola koştuğu görüldü. Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük bebek doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Mahmut Fatih bebek, memleketi Kayseri'de gözyaşları arasında toprağa verildi.
EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
Kazanın ardından şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit edip, gözaltına aldı. Yapılan incelemede Kurt'un ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı. Emniyete götürülen Erman Kurt'un sorgusunda, "Önümdeki araçlar durunca, yanlarından geçmek istedim. Yaya ya da bebek arabasını görmedi. Kazadan sonra korkup, kaçtım" diye ifade verdiği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kurt, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.