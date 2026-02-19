Mahmut Fatih bebek yaya geçidinde can vermişti: Motosikletli cani ehliyetsiz çıktı!

EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Kazanın ardından şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit edip, gözaltına aldı. Yapılan incelemede Kurt'un ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı. Emniyete götürülen Erman Kurt'un sorgusunda, "Önümdeki araçlar durunca, yanlarından geçmek istedim. Yaya ya da bebek arabasını görmedi. Kazadan sonra korkup, kaçtım" diye ifade verdiği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kurt, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.