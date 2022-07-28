Haberler Yaşam Haberleri Mahmut Tan’ın acı günü
Giriş Tarihi: 28.7.2022 15:23 Son Güncelleme: 28.7.2022 15:38

Mahmut Tan’ın acı günü

Turkuvaz Medya İcra Kurulu üyesi Mahmut Tan’ın annesi Hatice Tan hayatını kaybetti. Erzurum’da toprağa verilen Aran’ın cenaze namazını oğlu Muharrem Tan kıldırdı.

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Mahmut Tan’ın acı günü

Turkuvaz Medya İcra Kurulu Üyesi Mahmut Tan'ın 80 yaşındaki annesi Hatice Tan, hayatını kaybetti. Uzun süredir sağlık problemleri yaşayan Tan, İstanbul'da evinde kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu.

Tan'ın vefatının ardından memleketi Erzurum'a getirildi. Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Çayırtepe Köyünde kılınan cenaze töreni düzenlendi.

Alınan hellalliğin ardından Hatice Tan'ın oğlu Muharrem Tan kıldırdı. Kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, BB Erzurumspor Başkanı Ahmet Dal, Devlet Demir Yolları Gar Müdürü Yunus Yeşilyurt ve Tan ailesi katıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Mahmut Tan’ın acı günü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA