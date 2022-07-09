Mahmut Tuncer kimdir, nereli, kaç yaşında? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Mahmut Tuncer’in şarkıları ve hayatı!

MAHMUT TUNCER KMİDİR?

5 Mayıs 1961 Şanlıurfa doğumlu Türkmen besteci, oyuncu ve sunucudur.

Ailesinin beşinci çocuğu olarak 1961 yılında Şanlıurfa'da doğdu. Malatya'dan Urfa'ya göç etmiş Türkmen kökenli bir ailenin çocuğu olan Tuncer, Karakeçili aşireti'dendir. Küçük yaşlardan itibaren futbol ile ilgilenmiş ve Urfaspor'da profesyonel oyuncu olarak görev aldı.

Hayatını futbolcu olarak devam ettiren Mahmut Tuncer'in ses sanatçısı olmaya dair hiçbir düşüncesi yoktu. Amatör olarak arkadaş toplantılarında şarkı söylediği zamanlarda arkadaşları tarafından sesi çok beğeniliyordu.