Mahmut Tuncer kimdir, nereli, kaç yaşında? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Mahmut Tuncer’in şarkıları ve hayatı!

Bu akşam Kanal D'de Şarkılar Bizi Söyler'in tekrar bölümü var. Tekrar bölümünde konukları arasında Bedia Akartürk, Mahmut Tuncer gibi isimler yer alıyor. Haliyle vatandaşlar bu sanatçıların hayat hikayesini pek merak ediyor. Mahmut Tuncer nereli, kaç yaşında, kimdir gibi sorular sıklıkla sorulmakta. Peki, Mahmut Tuncer kimdir? İşte detaylar!
MAHMUT TUNCER KMİDİR?
5 Mayıs 1961 Şanlıurfa doğumlu Türkmen besteci, oyuncu ve sunucudur.
Ailesinin beşinci çocuğu olarak 1961 yılında Şanlıurfa'da doğdu. Malatya'dan Urfa'ya göç etmiş Türkmen kökenli bir ailenin çocuğu olan Tuncer, Karakeçili aşireti'dendir. Küçük yaşlardan itibaren futbol ile ilgilenmiş ve Urfaspor'da profesyonel oyuncu olarak görev aldı.
Hayatını futbolcu olarak devam ettiren Mahmut Tuncer'in ses sanatçısı olmaya dair hiçbir düşüncesi yoktu. Amatör olarak arkadaş toplantılarında şarkı söylediği zamanlarda arkadaşları tarafından sesi çok beğeniliyordu.
MAHMUT TUNCER HAYATI
11 Nisan 1979 yılında Urfa'nın kurtuluşunu kutlamak amacı yapılan gecede İbrahim Tatlıses'in gelmemesi nedeniyle teknik direktörü onun sahneye çıkmasını önerdi ve Mahmut Tuncer sahne aldı. İzzet Altınmeşe, Bedia Akartürk, Selahattin Alpay gibi ünlü sanatçıların o yıllarda menajerliğini yapan Mehmet Ali Yanıkoğlu Ankara'dan Urfa'ya gelip Mahmut Tuncer ile tanıştı ve ona "Seni sanatçı yapmaya geldim" dedikten sonra onu Ankara'ya götürdü.
Günlüğü 2.500 TL'ye bir pavyonda çalışan sanatçıya, orada sahne alan Belkıs Akkale halk müziğinin ne olduğunu öğretti. 1979 yılında TRT Radyosu'nun açmış olduğu sınavlara katılarak birinci oldu ve 1980 yılında "Uyandım Sabah ile" adlı ilk albümünü çıkardı. Gelen süreç ile birlikte hemen hemen her yıl bir albüm çıkaran Mahmut Tuncer, 2000'li yıllarda uzun süre Flash TV'de eğlence programı sunmuştur.