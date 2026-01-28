Mahmutpaşa’da turiste saldırı: 19 yaşındaki şüpheli F.B. yakalandı

Mahmutpaşa Caddesi'nde 27 Ocak saat 17.15 sıralarında meydana gelen olayda turistlerin yoğun olduğu bölgede yaşanan saldırı, kısa süreli paniğe neden oldu. Sokakta yürüdüğü sırada darp edilen yabancı uyruklu bir turist, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekiplerce koruma altına alındı.

SALDIRGANIN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı saha çalışmaları sonucunda saldırıyı gerçekleştiren kişinin 19 yaşındaki F.B. olduğu tespit edildi. Şüpheli, kısa süre içinde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan F.B., yürütülen işlemlerin ardından "Kasten Yaralama" suçundan adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.