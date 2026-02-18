Mahmut’tan geriye bebek arabası kaldı

Adana'da motosikletli Erman Kurt (20), yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen Hilal Öztürk ve bebek arabasındaki 1.5 yaşındaki oğlu Mahmut Fatih Öztürk'e çarpıp kaçtı. Gözaltına alınan sürücü ifadesinde "Korktum, kaçtım" dediği öğrenildi. Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde 15 Şubat'ta öğle saatlerinde Hilal Öztürk, bebek arabasındaki 1.5 yaşındaki oğlu Mahmut Fatih Öztürk'le yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi.
Bu sırada motosiklet sürücüsü Erman Kurt, yayaya yol veren otomobillerin yanından hızla geçerek bebek arabasına çarpıp kaçtı. Bebek arabasından yola savrularak ağır yaralanan Mahmut Fatih, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ailesine teslim edilen bebeğin cenazesi, Bayramlı Camii'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi. Ankara'da polis olduğu öğrenilen baba Mustafa Kemal Öztürk'ün cenazede güçlükle ayakta durduğu görüldü.