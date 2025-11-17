Mahrem İmamlar Garson’dan çıktı

FETÖ'nün Emniyet Mahrem İmamları'na yönelik operasyonu İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. 27 ilde 23'ü aktif kamu görevlisi, 57'si (17'si kamu görevlerinden ihraç edilmiş) özel sektör çalışanı olmak üzere toplamda 80 şüphelinin yakalanması için 80 ayrı adrese eş zamanlı baskın yapıldı. FETÖ'nün içerisinde sözde sorumlu düzeyde faaliyetler yürüttükleri tespit edilen şüphelilerin açık kimlikleri "Garson" kod adlı gizli tanıktan elde edilen SD Kart içerisinden tespit edildi ve Emniyet Mahrem Analiz Raporu (EMAR) ile açığa çıkarıldı. Gözaltına alınan şüphelilerden aktif görevde olan 23 kamu görevlisinin içerisinde Öğretmen, Zabıt Katibi, Polis, Doktor, Araştırma Görevlisi ve Din Hizmetleri Uzmanı bulunduğu ifade edildi. Şüpheliler hakkında geçmiş operasyonlarda yakalanan ve itirafçı olan kişilerin beyanları olduğu, FETÖ'nün kapatılan bankası Bank Asya'da hesap artışlarının bulunduğu ve FETÖ'ye ait kapatılan bazı şirketlerde SGK kayıtları bulunduğu belirtildi. Bazı şüpheliler hakkında da FETÖ'nün gizli haberleşme yöntemi olan "Ardışık" aranma tespitleri olduğu bilgisine ulaşıldı. Şüphelilerden72'si gözaltına alındı. Firari olan sekiz şüphelinin ise yurt dışında olduklarının belirlendiği ifade edildi.