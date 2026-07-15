Mahremler darbeyi tek merkezden koordine etti: "Direnmeyin, askerle çatışmayın” talimatı

15 Temmuz darbe girişiminin üstünden 10 yıl geçti ancak o gün yaşananlar itiraflarla ortaya çıkmaya devam ediyor. O akşam FETÖ'nün "mahrem abileri" darbe girişimi sorunsuz gerçekleşsin diye birbirleri ile tam bir koordinasyon içindeydi.

EMNİYET İMAMINDAN "DİRENMEYİN" TALİMATI

Mahkeme tutanaklarına yansıyan mesajlar, son derece sistemli ve koordinasyon içinde hareket edilmesi için gösterilen çabayı ortaya koydu. Bu koordinasyonun örneklerinden biri de FETÖ'nün Emniyet imamı Temel Alsancak'ın talimatları idi. 15 Temmuz günü FETÖ'cü polislere Emniyet imamı Temel Alsancak'tan bir mesaj iletildi. Mesajda "Darbeyi gerçekleştiren askerlere karşı direnmeyin, askerle çatışmayın" yazıyordu. Bu mesaj, ülkenin darbecilere teslim edilmesi için direnç gösterilmemesi talimatıydı. Whatsapp üzerinden yollanan mesajdaki talimat, Temel Alsancak'a bağlı çalışmış olan mahrem imamların sosyal medya paylaşımlarındaki itiraflar da ortaya çıktı.

YAYIN KURULUŞLARINA BASKINI BİLİŞİM YAPILANMASI ORGANİZE ETTİ

FETÖ'nün mahremleri arasındaki koordineli çalışma Emniyet imamıyla sınırlı kalmadı. TRT, TÜRKSAT, DİGİTURK gibi yayın kuruluşlarına yönelik baskınları örgütün bilişim yapılanması organize etti. Halkın bilgi alma hakkını kendi istedikleri gibi yönetebilmek için sivil mühendisler "abilerinin" kontrolü altında hem Ankara hem de İstanbul'da bu yayın kuruluşlarına baskın yaptı.

OKUNAN SALALARI SUSTURMAYA ÇALIŞTILAR

O gece tüm FETÖ'cüler darbe girşiminin bir şekilde başarıya ulaşması için çaba gösterdi. FETÖ'nün mülki idare yapısı da o gece kendine verilen görevleri yerine getirmeye çalıştı. Anadolu'nun farklı yerlerinde sayıları az da olsa FETÖ mensubu mülki idare amirleri darbe gecesi okunan salaları susturmaya çalıştı.

DARBE SONRASI İÇİN DE PLAN YAPTILAR

Örgüt içindeki koordinasyon aslında sadece darbe gecesine yönelik değildi. Darba sonrası için de örgütün planları vardı. O planlardan birini örgüt elebaşı Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen itiraf etmişti. Yaptığı Youtube yayınında Adil Öksüz ve Mustafa Özcan'ın topladığı paralarla "15 Temmuz sonrasında çocukları ve gençlere yönelik uzun vadeli algı operasyonları" planlanıyordu. Gülen'in bizzat verdiği talimatla, Adil Öksüz'ün kontrolünde hareket eden ekibin görevi Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhinde bir bilişim çalışması yapılmasıydı. Adil Öksüz kontrolünde kurulacak ekip, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karalayan, 15 Temmuz'u haklı ve kurtarıcı gibi gösteren oyun ve animasyon tasarlayacaktı.