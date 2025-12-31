Mahsun Karaca kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? Röportaj Adam Mahsun Karaca O Ses Yılbaşı özelde!

Kendine özgü tarzıyla dikkat çeken ve kısa sürede fenomen haline gelen Mahsun Karaca, O Ses Yılbaşı gecesinde izleyici karşısına çıktı. "Röportaj Adam" lakabıyla bilinen Karaca'nın yaşamı, yaşı ve memleketi hakkında sorular öne çıkıyor.

MAHSUN KARACA KİMDİR?

Mahsun Karaca, sosyal medyada bilinen adıyla Röportaj Adam, 25 Haziran 1992 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Türk YouTuber, oyuncu ve içerik üreticisi olan Karaca, özellikle haber parodileriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Röportaj Adam adlı YouTube kanalının sahibidir.