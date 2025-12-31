Haberler Yaşam Haberleri Mahsun Karaca kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? Röportaj Adam Mahsun Karaca O Ses Yılbaşı özelde!
Giriş Tarihi: 31.12.2025 14:31

Sosyal medyada “Röportaj Adam” olarak tanınan Mahsun Karaca, O Ses Yılbaşı Özel programına konuk olmasıyla yeniden gündeme geldi. Mizahi içerikleriyle geniş bir kitleye ulaşan Karaca’nın kaç yaşında olduğu, nereli olduğu ve hayatına dair detaylar merak ediliyor. Peki, Mahsun Karaca kimdir, kaç yaşında, nereli?

Kendine özgü tarzıyla dikkat çeken ve kısa sürede fenomen haline gelen Mahsun Karaca, O Ses Yılbaşı gecesinde izleyici karşısına çıktı. "Röportaj Adam" lakabıyla bilinen Karaca'nın yaşamı, yaşı ve memleketi hakkında sorular öne çıkıyor.

MAHSUN KARACA KİMDİR?

Mahsun Karaca, sosyal medyada bilinen adıyla Röportaj Adam, 25 Haziran 1992 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Türk YouTuber, oyuncu ve içerik üreticisi olan Karaca, özellikle haber parodileriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Röportaj Adam adlı YouTube kanalının sahibidir.

Adana'da doğup büyüyen Mahsun Karaca, üniversite eğitimini Çukurova Üniversitesi'nde tamamladı.

Mahsun Karaca, 2017 yılında Röportaj Adam ismiyle YouTube kanalını aktif hale getirdi. Kanalında, bazı haber kanallarından alınan gündem başlıklarını ve sokak röportajlarını parodi formatında ele alarak tanınırlık kazandı.

