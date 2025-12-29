Haberler Yaşam Haberleri Makas atan otomobil bariyerlere çarptı, alev alan ve patlayan aracın motoru yola fırladı
İstanbul Şişli Mecidiyeköy mevkii D-100 Karayolu'nda makas atan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobille bariyerlere çarptı. Araç bir anda alev alırken, patlama meydana gelen motor yola fırladı.

Olay, saat 09.30 sıralarında Şişli Mecidiyeköy mevkii D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Karayolunda Ahmet D., idaresindeki otomobil, iki aracın arasından makas atarak geçti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı. Kazada aracın motor kısmında patlama meydana geldi. Alevler kısa sürede aracı sararken, patlama meydana gelen motor ise yola fırladı. Araçta oluşan alevler bir süre sonra kendiliğinden söndü.

ARAÇ ALEV ALDI; MOTOR YOLA FIRLADI

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, yolu trafiğe kapatıp çevrede güvenlik önlemi alırken sürücünün yanında kazada yaralandığı belirlenen Berat D. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu meydana geldi. İtfaiye ekipleri olay yerinde çalışma yaparken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

