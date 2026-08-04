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Giriş Tarihi: 4.08.2026

Makas atan sürücüye 96 bin lira ceza

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Makas atan sürücüye 96 bin lira ceza
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Beylikdüzü'de makas atarak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 96 bin lira ceza yazıldı. D-100 Karayolu'nda makas atarak ilerleyen bir otomobil, seyir halindeki başka bir aracın kamerasınca kaydedildi. Görüntülerin sanal medyada paylaşılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemede sürücünün A.A. olduğu belirlendi. Sürücüye, 'makas atmak', 'yakın takipte bulunmak' ve 'saygısızca araç kullanmak' maddelerinden toplam 96 bin lira ceza yazıldı. A.A.'nın sürücü belgesine 60 gün el konulurken aracı da 60 gün süreyle otoparka çekildi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#BEYLİKDÜZÜ

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Makas atan sürücüye 96 bin lira ceza
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