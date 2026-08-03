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Giriş Tarihi: 3.08.2026 17:47

Makas atarak trafiği tehlikeye düşürmüştü: 96 bin TL ceza kesildi!

İstanbul Beylikdüzü D-100 Karayolu'nda makas atarak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 96 bin TL ceza yazılırken ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu. Sürücünün otomobili de 60 gün süreyle otoparka çekildi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Makas atarak trafiği tehlikeye düşürmüştü: 96 bin TL ceza kesildi!
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Beylikdüzü D-100 Karayolu'nda makas atarak ilerleyen bir otomobil, seyir halindeki başka bir aracın kamerasınca kaydedildi. Görüntülerin sanal medyada paylaşılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan incelemede sürücünün A.A. olduğu belirlendi. Sürücüye, 'makas atmak', 'yakın takipte bulunmak' ve 'saygısızca araç kullanmak' maddelerinden toplam 96 bin TL ceza yazıldı. A.A.'nın sürücü belgesine 60 gün el konulurken aracı da 60 gün süreyle otoparka çekildi.

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Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
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Makas atarak trafiği tehlikeye düşürmüştü: 96 bin TL ceza kesildi!
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