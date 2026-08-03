Makas atarak trafiği tehlikeye düşürmüştü: 96 bin TL ceza kesildi!

Beylikdüzü D-100 Karayolu'nda makas atarak ilerleyen bir otomobil, seyir halindeki başka bir aracın kamerasınca kaydedildi. Görüntülerin sanal medyada paylaşılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan incelemede sürücünün A.A. olduğu belirlendi. Sürücüye, 'makas atmak', 'yakın takipte bulunmak' ve 'saygısızca araç kullanmak' maddelerinden toplam 96 bin TL ceza yazıldı. A.A.'nın sürücü belgesine 60 gün el konulurken aracı da 60 gün süreyle otoparka çekildi.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör