Haberler Yaşam Haberleri Makedonya Vize İstiyor Mu? Türkiye'den Makedonya'ya Gidişte Vize Ve Pasaport Gerekiyor Mu, Kalktı Mı?
Giriş Tarihi: 3.8.2022 08:47 Son Güncelleme: 3.8.2022 08:47

Makedonya Vize İstiyor Mu? Türkiye'den Makedonya'ya Gidişte Vize Ve Pasaport Gerekiyor Mu, Kalktı Mı?

Artan teknolojinin ardından günümüzde artık insanlar rahatlıkla istediği yerlere ziyaretlerde bulunabilmektedirler. Ancak çoğu zaman ülkeler, vatandaşların ülkelerine girebilmeleri için bazı izinler ve belgeler istemektedir. Bu izin konuları da sürekli farklı ülkelere seyahat etmeyi düşünenleri ve belli başlı ülkeleri çok görmek isteyen kişileri merakta bırakan konular olmuştur. Kişilerin en çok merak ettiği konu ise gitmek istediği ülkelerin vize isteyip istemediği olmuştur. Makedonya’nın konum olarak Türkiye’ye yakın olması, Türk vatandaşlar tarafından da çok ziyaret edilmesini sağlamaktadır. Peki Makedonya vize istiyor mu? Türkiye’den Makedonya’ya gidişte vize ve pasaport gerekiyor mu, kalktı mı?

Makedonya Vize İstiyor Mu? Türkiye’den Makedonya’ya Gidişte Vize Ve Pasaport Gerekiyor Mu, Kalktı Mı?

Makedonya vize istiyor mu sorusu Türkiye'den Makedonya'ya gitmek isteyen vatandaşlarımız tarafından da çok merak edilen bir konudur. Çünkü Makedonya Türk vatandaşlar tarafından sık ziyaret edilen ülkeler arasında yer almaktadır. Ülkenin diğer Avrupa ülkelerine göre daha ucuz olması ve fazla kültürel zenginliğinin bulunması da buraya olan ziyaretleri arttırmıştır. Bu ziyaretlerin artması da Türk vatandaşlar tarafından birçok soruyu peşinden getirmiştir. Yazımızda bizler de Makedonya vize istiyor mu, Türkiye'den Makedonya'ya gidişte vize ve pasaport gerekiyor mu, kalktı mı gibi soruların cevaplarını vererek ayrıntılı şekilde bilgi paylaşımında bulunduk. Yazımızı okumaya devam ederek bu bilgilere ulaşabilirsiniz.

Makedonya Vize İstiyor Mu?

Makedonya, vize konusunda Türk vatandaşlara büyük kolaylık sağlayan ülkeler arasında yer almaktadır. Hizmet, hususi ya da diplomatik kullanımı için verilmiş olan pasaportlar, pasaport sahiplerine 90 günü geçmemek kaydıyla vizesiz giriş izni verilmektedir. Yani seyahat için gereken bir vize bulunmamaktadır. Ancak oturma ve çalışma izni istiyorsanız vize almak zorundasınız. Makedonya'ya yeşil, gri, siyah pasaporta sahip kişiler de kısa dönemli olmak şartıyla vizesiz girişlerine izin verilmektedir.

Umumi kullanıma açık pasaportlarda ise, kişilerin vize alma zorunluluğu bulunmaktadır ancak 90 günü geçmesi takdirinde bu vize zorunluluğu devreye girer. 90 günün altında olan süreler içinde yine vizesiz Makedonya ziyaretlerinde bulunmaktadır.

Vize Kalktı Mı?

Makedonya, vize konusunda Türk vatandaşlarına büyük kolaylık sağlayan ülkeler arasında yer almaktadır. Pasaport çeşidi gözetmeksizin ülkeye girişlerde 90 günü geçmemek kaydıyla vize istememektedir. Ancak oturma ya da çalışma izni için vize alma zorunluluğu bulunmaktadır.

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Makedonya Vize İstiyor Mu? Türkiye'den Makedonya'ya Gidişte Vize Ve Pasaport Gerekiyor Mu, Kalktı Mı?
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