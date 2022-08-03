Makedonya Vize İstiyor Mu? Türkiye’den Makedonya’ya Gidişte Vize Ve Pasaport Gerekiyor Mu, Kalktı Mı?

Makedonya vize istiyor mu sorusu Türkiye'den Makedonya'ya gitmek isteyen vatandaşlarımız tarafından da çok merak edilen bir konudur. Çünkü Makedonya Türk vatandaşlar tarafından sık ziyaret edilen ülkeler arasında yer almaktadır. Ülkenin diğer Avrupa ülkelerine göre daha ucuz olması ve fazla kültürel zenginliğinin bulunması da buraya olan ziyaretleri arttırmıştır. Bu ziyaretlerin artması da Türk vatandaşlar tarafından birçok soruyu peşinden getirmiştir. Yazımızda bizler de Makedonya vize istiyor mu, Türkiye'den Makedonya'ya gidişte vize ve pasaport gerekiyor mu, kalktı mı gibi soruların cevaplarını vererek ayrıntılı şekilde bilgi paylaşımında bulunduk. Yazımızı okumaya devam ederek bu bilgilere ulaşabilirsiniz.

Makedonya Vize İstiyor Mu?

Makedonya, vize konusunda Türk vatandaşlara büyük kolaylık sağlayan ülkeler arasında yer almaktadır. Hizmet, hususi ya da diplomatik kullanımı için verilmiş olan pasaportlar, pasaport sahiplerine 90 günü geçmemek kaydıyla vizesiz giriş izni verilmektedir. Yani seyahat için gereken bir vize bulunmamaktadır. Ancak oturma ve çalışma izni istiyorsanız vize almak zorundasınız. Makedonya'ya yeşil, gri, siyah pasaporta sahip kişiler de kısa dönemli olmak şartıyla vizesiz girişlerine izin verilmektedir.

Umumi kullanıma açık pasaportlarda ise, kişilerin vize alma zorunluluğu bulunmaktadır ancak 90 günü geçmesi takdirinde bu vize zorunluluğu devreye girer. 90 günün altında olan süreler içinde yine vizesiz Makedonya ziyaretlerinde bulunmaktadır.

Vize Kalktı Mı?

Makedonya, vize konusunda Türk vatandaşlarına büyük kolaylık sağlayan ülkeler arasında yer almaktadır. Pasaport çeşidi gözetmeksizin ülkeye girişlerde 90 günü geçmemek kaydıyla vize istememektedir. Ancak oturma ya da çalışma izni için vize alma zorunluluğu bulunmaktadır.