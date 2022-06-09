Makim Makina halka arz ne zaman? Makim Makina borsada ne zaman işlem görecek, halka arz hisse fiyatı ve kodu ne?

MAKİM MAKİNA HAKKINDA BİLGİ

Makim Makina halka arz ediliyor. Makim Makina'nın ortağı olan KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin (KOBİ Girişim) 18 milyon TL nominal değerli payı için 9-10 Haziran tarihlerinde 8,80 TL fiyattan sabit fiyat yöntemiyle, Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğindeki konsorsiyum aracılığı ile talep toplanacak.

Makim Makina Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş. (Makim Makina), halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) onay aldı. Makim Makina'nın ortağı olan KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 18 milyon TL nominal değerli payı, pay başına 8.80 TL'den halka arz edilecek. Halk Yatırım'ın liderliğinde yürütülen halka arz sürecinde KOBİ Girişim'in payları için 9-10 Haziran tarihlerinde talep toplanacak. Halka arz sonrası Makim Makina'nın halka açıklık oranı yüzde 32,14 olması hedefleniyor. Yatırımcılara iyi bir haber de konsorsiyum lideri Halk Yatırım'dan geldi. Halk Yatırım tarafından şirketin Borsa'da işlem görmeye başlamasıyla, 30 gün süreyle fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler gerçekleştirilecek.