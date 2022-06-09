Haberler Yaşam Haberleri Makim Makina halka arz ne zaman? Makim Makina borsada ne zaman işlem görecek, halka arz hisse fiyatı ve kodu ne?
Giriş Tarihi: 9.6.2022 13:30

Makim Makina halka arz ne zaman? Makim Makina borsada ne zaman işlem görecek, halka arz hisse fiyatı ve kodu ne?

Makim Makina halka arz ne zaman? Makim Makina borsada ne zaman işlem görecek, halka arz hisse fiyatı ve kodu ne?

Makim Makina halka arz başvurusunun SPK tarafından onaylanmasının ardından milyonların gündemine geldi. Makim Makina Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş. (Makim Makina) halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) onay aldı. Makim Makina’nın ortağı olan KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin 18 milyon TL nominal değerli payı, pay başına 8.80 TL’den halka arz edilecek. Kısa süre içerisinde borsada işlem görmesi beklenen şirketle ilgili olarak " Makim Makina ne zaman halka arz olacak, borsada ne zaman işlem görecek?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte detaylar…

Makim Makina borsada ne zaman işlem görecek, halka arz hisse fiyatı ve kodu ne? SPK tarafından onaylanmasının ardından Makim Makina halka arz milyonların gündemine yerleşti. Makim Makina Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş., 18 milyon TL nominal değerli payı için 9-10 Haziran tarihlerinde 8,80 TL fiyattan sabit fiyat yöntemiyle talep toplayacak. Borsada işlem görmesi beklenen şirketle ilgili olarak pay sahibi olmak isteyenler " Makim Makina halka arz hisse fiyatı nedir, borsada işlem görecek?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Makim Makina arz hisse fiyatı ve kodu ile ilgili son bilgiler…

MAKİM MAKİNA HALKA ARZ NE ZAMAN?

Makim Makina, 9-10 Haziran'da talep toplayacak

Makim Makina Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş., 18 milyon TL nominal değerli payı için 9-10 Haziran tarihlerinde 8,80 TL fiyattan sabit fiyat yöntemiyle talep toplayacak.

MAKİM MAKİNA EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Makim makina dağıtım yöntemi eşit olarak belirlendi.

MAKİM MAKİNA HAKKINDA BİLGİ

Makim Makina halka arz ediliyor. Makim Makina'nın ortağı olan KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin (KOBİ Girişim) 18 milyon TL nominal değerli payı için 9-10 Haziran tarihlerinde 8,80 TL fiyattan sabit fiyat yöntemiyle, Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğindeki konsorsiyum aracılığı ile talep toplanacak.

Makim Makina Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş. (Makim Makina), halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) onay aldı. Makim Makina'nın ortağı olan KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 18 milyon TL nominal değerli payı, pay başına 8.80 TL'den halka arz edilecek. Halk Yatırım'ın liderliğinde yürütülen halka arz sürecinde KOBİ Girişim'in payları için 9-10 Haziran tarihlerinde talep toplanacak. Halka arz sonrası Makim Makina'nın halka açıklık oranı yüzde 32,14 olması hedefleniyor. Yatırımcılara iyi bir haber de konsorsiyum lideri Halk Yatırım'dan geldi. Halk Yatırım tarafından şirketin Borsa'da işlem görmeye başlamasıyla, 30 gün süreyle fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler gerçekleştirilecek.

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Makim Makina halka arz ne zaman? Makim Makina borsada ne zaman işlem görecek, halka arz hisse fiyatı ve kodu ne?
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