Makyaj Abdesti Bozar Mı? Rimel, Eyeliner, Fondöten Sürünce ve Makyaj Yapınca Abdest Bozulur Mu?

Günlük namazlarını takip eden kadınlar makyaj abdesti bozar mı sorusunun yanıtını merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı ise bu konuda gerekli açıklamaları yaparak ilgili kişileri bilgilendirmiştir. Göze sürülen sürme abdesti bozar mı ya da daha çok kapatıcı özelliği ile tercih edilen ve yüzün üzerinde bir tabaka oluşturan fondöten abdesti bozar mı? Detayları ile bu içeriğimizde.

Makyaj Abdesti Bozar Mı?

Abdest alındıktan sonra yapılan makyajın abdesti bozup bozmayacağı hakkında dikkat edilmesi gereken iki ana nokta bulunmaktadır. Birincisi makyajda kullanılacak ürünlerin içerisinde dinimizce haram kılınan ya da pis olarak tabir edilen maddelerin bulunmaması. İkincisi ise cilde uygulanan maddelerin su geçirme özelliğine sahip olmaları. Eğer kullanılan ürünler deri altına su geçirmez nitelikteyse abdestin geçerliliği kalmamaktadır. Bu noktada göze sürülen sürme abdesti bozar mı sorusuna verilen cevap; eğer kullanılan ürün su geçiriyorsa ve içeriğinde dinimizce haram kılınan maddeler bulunmuyorsa abdest bozulmaz şeklinde olacaktır.

Rimel, Eyeliner, Fondöten Sürünce ve Makyaj Yapınca Abdest Bozulur Mu?

Diyanet İşleri Başkanlığı açıklamasına göre gusül veya abdest alırken yıkanması gereken bölgelere suyun temas etmesi ve bu bölgelerin kuru yer kalmayacak şekilde yıkanması gerekir. Bu nedenle cilt üzerinde suyun deriye temas etmesini önleyecek maddeler bulunursa gusül ve abdest geçerli olmaz. Cilt üzerinde kalın bir tabaka oluşturan fondöten, kapatıcı gibi ürünler ise suyun temasını engellediği sürece abdesti geçersiz kılmaktadır ve abdestin tazelenmesi gerekmektedir. Fondöten abdesti bozar mı diyorsanız kullanılan fondötenin içeriğine ve yapısına dikkat etmeniz gerekmektedir. Eğer bu ürün suyun bedene temasını engelliyorsa gusle ve abdeste engel teşkil eder. Ve kullanılan ürünün içeriğinde dinimizce haram kılınan ürünler bulunmamalıdır.