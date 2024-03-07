Makyaj Süngeri Nasıl Kullanılır? Makyaj Süngeri Kullanmadan Önce Islatılır Mı?

Makyajın ciltte daha hoş görünmesi ve kolaylık sağlaması için makyaj süngeri kullanılabilir. Temel anlamda ten ürünlerini cilde eşit ve güzel bir biçimde yedirmeye yardımcı olan makyaj süngerlerinin, belirli kullanım özellikleri bulunur. Bu nedenle makyaj süngeri nasıl kullanılır, makyaj süngeri kullanmadan önce ıslatılır mı gibi soruların yanıtını bilmek gerekir.



Makyaj Süngeri Kullanmadan Önce Islatılır Mı?

Makyaj süngeri kullanımında akıllara gelen ilk soru, makyaj süngeri kullanmadan önce ıslatılır mı olur. Makyaj süngerini cilde uygulamadan önce ıslatmak gerekir. Bu işlem, süngerin suyun altına tutulmasıyla, nemlendirici sprey veya gül suyu sıkılmasıyla da yapılabilir. Bu işlem uygulandığında, makyaj cilt üzerinde daha güzel yayılır. Ayrıca makyaj süngerini ıslatmak, ürünün makyaj süngerine hapsolmamasına da yardımcı olur.

Makyaj Süngeri Nasıl Kullanılır?

Makyaj süngerini cilde uygularken dikkat edilmesi gereken noktalar bulunur. Örneğin, makyaj süngerini cilde sürterek uygulamamak gerekir. Ürünün eşit bir biçimde dağılması ve cilde yedirilmesi için tampon hareketlerle ilerlemek önemlidir. Ayrıca makyaj süngerini cilde sert bir biçimde vurmak yerine hafif hareketlerle uygulamak gerekir. Bu sayede daha doğal, daha eşit ve daha canlı bir görünüm elde edilebilir.

Makyaj süngerlerinin genel yapısı yumurta görünümüne benzer. Uç kısmı sivri iken alt kısmı daha yuvarlak olan makyaj süngerlerinin kullanım amaçları farklıdır. Makyaj süngerinin sivri olan kısmı gözaltlarına, burun kenarlarına ve cildin daha keskin olan bölümlerine makyaj uygulaması yaparken kullanılır. Süngerin daha yuvarlak olan kısmı ise cildin daha geniş olan kısımlarına uygulanmak için kullanılır. Bu bölgeler; alın, çene bölgesi ve yanaktır.

Ayrıca makyaj süngerinin sık ve düzenli olarak temizlenmesi de gerekir. Aksi takdirde cilt üzerinde sivilce problemlerinin yaşanmasına neden olabilir. Bu gibi sorunlarla karşılaşmamak için süngerlerin temizlenmesi önem taşır. Makyaj süngerinin temizliği için beyaz sabun ya da makyaj temizleyici spreyler kullanılabilir. Bu işlem için makyaj süngerini suyun altında sabuna sürterek ya da sprey sıkarak güzelce temizleyip durulamak yeterli olacaktır. Ayrıca makyaj süngeri temizliği için, sünger temizleyici aplikatör kullanılabilir. Ardından sünger üzerindeki fazla su akıtılmalıdır. Bir havlu ya da kağıt havlu üzerine makyaj süngerini koyarak birkaç saat boyunca bekletilerek makyaj süngeri kurutulabilir.