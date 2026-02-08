Mal paylaşımı kavgasında ağabeyini öldüren kardeş tutuklandı

Olay, dün akşam saatlerinde Hasas Mahallesi 6722. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında mal paylaşımı nedeniyle Hollanda'dan Aksaray'a gelen Şambaz Y. (63), parasını almak için ağabeyi Zeki Y.'nin (74) yanına gitti. Para meselesinde anlaşamayan kardeşler arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sokak ortasında birbirlerine giren kardeşlerden Zeki Y., kardeşine bıçak çekince, Şambaz Y. de belindeki tabancayı çıkartarak ağabeyine kurşun yağdırdı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralanan ağabey, ambulansla kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Polis ekipleri kısa sürede kaçan katil zanlısı kardeş Şambaz Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesi'ne sevk edilen Şambaz Y. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.