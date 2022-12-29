Malabadi Köprüsü Hikayesi Nedir? Malabadi Köprüsü Hikayesi Gerçek Mi, Hangi Yöreye Ait?

Malabadi Köprüsü hikayesi, büyük bir aşk hikayesinden ortaya çıkmıştır. Malabadi Köprüsü aşk hikayesi yıllar boyu dilden dile dolaşarak etkileyici bir hikaye olarak hafızalara kazınmıştır. Malabadi Köprüsü aşk hikayesi büyük küçük demeden herkesin ilgi duyduğu bir alandır. Akla gelen sorulardan biri de Malabadi Köprüsü'nün hikayesi gerçek mi sorusudur. Konu ile ilgili merak ettikleriniz yazımızın devamında.

Malabadi Köprüsü Hikayesi

Alabadi Köprüsü uzun yıllar ayakta kalmış güzel eserlerden biridir. Köprünün inşası, Artukoğulları döneminde yaşamış olan Timurtaş Bin İlgazi tarafından yapılmıştır. Ara ara yapılan restorasyonlar köprünün günümüze kadar ulaşmasını sağlamıştır.

Köprü ile ilgili en sağlıklı bilgi, köprünün üst kısmında bulunan kitabeden alınabilir. Buradaki bilgiler incelendiğinde köptünün inşa yılının 1147 senesi olduğu anlaşılmaktadır. Köprüyü yaptıran kişinin ismi de buradaki kitabede yazar. Köprünün uzunluğu 150 m, eni ise 7 m'dir. Köprünün inşa edilmesinde renkli desenlere sahip taşlar kullanılmıştır. Dünyadaki taş köprüler arasında bir kıyaslama yapıldığında kemer açıklığı en fazla olan köprünün Malabadi Köprüsü olduğu sonucuna varılır.

Malabadi Köprüsü Diyarbakır'ın Silvan ilçesindedir. Köprünün ilçe merkezine olan uzaklığı 23,2 km'dir. Silvan Belediyesi'nin logosunda da sembol olarak bu köprü kullanılmıştır. Köprü her ne kadar Diyarbakır il sınırı içinde bulunsa da konum olarak Batman il merkezine daha yakındır. Bu nedenle köprüye Batman üzerinden gitmek daha kolaydır. Köprü, Silvan-Bitlis yolu üzerinde bir geçiş noktasında bulunur.

Malabadi Köprüsü Aşk Hikayesi

Malabadi Köprüsü aynı zamanda bir aşk hikayesini de bünyesinde barındırır. Konu ile ilgili çok yaygın aşk hikayeleri vardır. Dilden dile dolaşan en büyük aşk hikayesi Bad isimli şahıs ile onun büyük aşkının hikayesidir. Bad, karşı kıyıda bulunan bir kıza aşık olmuştur. İki çift birbirine kavuşmak için karşı kıyıya geçmelidir. Bir gün kız bu mesafeye dayanamaz ve Bad'ın yanına gitmek için suya atlar. Kız suya atlar fakat karşı kıyıya ulaşamadan nehrin akıntısına kapılır. Azgın sular iki çifti birbirinden ayırmıştır.

Malabadi Köprüsü'nün inşasına eski bir köprü yıkılarak başlanmıştır. Bu aşk hikayesine konu olan köprü, olmadığı için kızın ölümüne sebep olan eski köprüdür. Eski köprü, karşı kıyıya geçmek isteyen insanların hayatını kolaylaştırmak için yapılmıştır. Söz konusu aşk hikayesinin günümüzde bilinen Malabadi Köprüsü ile herhangi bir ilgisi yoktur.

Malabadi Köprüsü'nün hikayesi gerçek mi sorusu da akla gelebilir. Günümüze kadar ulaşan rivayetler incelendiğinde bu hikayenin gerçek olma ihtimalinin yüksek olduğu sonucuna ulaşılabilir.