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Giriş Tarihi: 19.07.2026

Malatya 5’le sallandı

Tahir ÖZÇELİK Tahir ÖZÇELİK
Malatya 5’le sallandı
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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde dün sabah saat 06.20'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre yerin yaklaşık 15,6 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, kent merkezi başta olmak üzere Malatya, Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Şanlıurfa'da da hissedildi. Korku ve paniğe neden olan depremde, Göztepe Mahallesinde bulunan iki katlı müstakil bir evin çatısında kısmi çökme oldu. Depremle birlikte binada oturanlar sokağa çıktı. Sarıcıoğlu Mahallesi'nde bulunan ve ağır hasarlı olan 3 katlı bir bina da tehlike arz ettiği için güvenlik şeridiyle çevrildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, olumsuz bir durum bulunmadığını açıklarken, Vali Seddar Yavuz da can veya mal kaybı olmadığını belirtti. Deprem anında konteynerde bulunan Turgay Simav, "O kadar şiddetliydi ki çocuklar konteynerden dışarı kaçmak zorunda kaldı. Çok korktuk" dedi. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir depremin, 6 Şubat Kahramanmaraş deprem yüzey kırıklarının kuzey-kuzeydoğu ucunda kaldığını belirtti.

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Malatya 5’le sallandı
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