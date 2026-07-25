Malatya’da 2 şüpheli otomobile kurşun yağdırdı!

Gece yaşanan olayın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. Otomobilde sayısız kurşun ve saçma izlerine rastlanırken, ihbar üzerine adrese gelen polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme yaptı. Saldırıda kullanılan mermilere ait çok sayıda boş kovan ve kartuş ele geçirildi. Saldırıda yaralanan ya da ölen olmazken, kurşunların isabet ettiği araçta hasar oluştu.