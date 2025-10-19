Malatya’da 3 araç birbirine girdi: 1’i ağır 3 kişi yaralandı!

Feci kaza, saat 11.45 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Hanımınçiftliği Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, V.C. idaresindeki otomobil ile V.T. yönetimindeki otomobil ve G.E. idaresindeki çapa motoru çarpıştı. Kazada araç sürücüleri V.T. ve G.E. hafif şekilde yaralanırken, çapa motorunda yolcu olarak bulunan H.G. ağır yaralandı.