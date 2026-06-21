Bakan Akın Gürlek açıkladı: Malatya’da 3 aydır aranan Aysel’in öldürüldüğü ortaya çıktı...

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Büyük Mustafa Paşa Mahallesi'nde yaşayan baba Ali Yıldırım, kızı Aysel Yıldırım'ın 19 Mart sabah saatlerinde evden ayrıldığını ve geri dönmediğini belirterek 22 Mart'ta kayıp ihbarında bulundu. Yapılan teknik incelemelerde, genç kızın cep telefonunun aynı gün saat 15.00'ten sonra kapandığı ve son baz sinyalinin Yakınca Mevkii'nden alındığı saptandı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Aysel Yıldırım'ın kaybolmadan önce kuzeninin yanından ayrılarak tek başına bir taksiye bindiğini belirledi.
AYSEL'İN SON HAREKETLERİ ADIM ADIM TAKİP EDİLDİ
Taksi şoförünün ifadesinden yola çıkan ekipler, genç kızın Yavuz Selim Mahallesi TOKİ Konutları'nda oturan şüpheli Aykut Aslan'ın ikametine gittiğini tespit etti. Soruşturma kapsamında banka hesap hareketleri incelendiğinde; olay günü Aysel Yıldırım, şüpheli Aykut Aslan ve taksici arasında para transferleri olduğu ancak bu tarihten sonra genç kızın hesaplarında hiçbir hareketlilik yaşanmadığı belirlendi. Aykut Aslan'ın oturduğu binadaki bir komşusunun güvenlik kamerası görüntüleri ise olayın seyrini değiştirdi.
GİRDİĞİ EVDEN BİR DAHA ÇIKAMADI
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından çözümlenen kayıtlarda; Aysel Yıldırım'ın 19 Mart günü saat 13.30 sıralarında apartmana girdiği ancak bir daha çıkmadığı tespit edildi. Aynı günün gecesinde ise şüpheli Aykut Aslan'ın binaya bir araçla geri geri yanaştığı, araca şüpheli bir şeyler yüklediği ve adresten ayrıldığı kameralara yansıdı.
ÖLDÜRDÜĞÜ KIZIN TELEFONUNU SATMAYA ÇALIŞTI
Dosya kapsamındaki tanık ifadeleri ve teknik analizler, tüyler ürperten detayları gün yüzüne çıkardı. Şüpheli Aykut Aslan'ın olay günü Aysel Yıldırım'a, "Gel gömü var, seni taşa boğacağım" şeklinde mesaj attığı ve genç kızın telefonunu olaydan sonra satmaya çalıştığı belirlendi. Ayrıca tanık Tayfun Narinç, şüpheli Aslan'ın olay gecesi saat 00.37 sıralarında Akçadağ Küçükkürne Köyü'ndeki evine bir araçla geldiğini ve sabaha karşı 04.00 sıralarında köyden ayrıldığını beyan etti. Daha önce gözaltına alınıp mahkemece serbest bırakılan Aykut Aslan'ın evinde, kaldığı konteynerde, köyünde ve binden fazla sürücünün kullandığı ticari takside luminol (kan izi) çalışması yapıldı. Alınan örnekler incelenmek üzere Kriminal Daire Başkanlığı'na gönderildi.
ADALET BAKANI AKIN GÜRLEK: "ACI HABERİ ALDIK, SORUŞTURMA HASSASİYETLE SÜRÜYOR"
Olayın ardından kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda operasyon için düğmeye basıldı. Gelişmeler üzerine Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Malatya'da 19 Mart'tan bu yana sağ salim bulunmasını beklediğimiz Aysel Yıldırım evladımızdan maalesef acı bir haber aldık. Yürütülen titiz soruşturma neticesinde, kızımızın bir cinayete kurban gittiği ortaya çıkarılmıştır. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüğümüz ve İl Jandarma Komutanlığımızla yürütülen çalışmalar neticesinde 4 şüpheli gözaltına alınmış; kayıp vatandaşımızın cenazesine ulaşılması amacıyla dere yatağı ve gömüldüğü değerlendirilen bölgelerde arama faaliyetleri başlatılmıştır. Adaletin tecellisi için İçişleri Bakanlığımızla güçlü koordinasyon içinde mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."
EŞ ZAMANLI BASKINLA 4 GÖZALTI
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 19 Haziran'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda fail olduğu değerlendirilen Aykut Aslan, kız arkadaşı Derya Akçaba, olaya dahil oldukları değerlendirilen Olga Öğüt ve Onur İlhan gözaltına alındı. Olayla bağlantısı olduğu düşünülen Serap Alagöz'ü yakalama çalışmaları ise devam ediyor.
AYSEL'İN CANSIZ BEDENİNİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Köyde kadavra köpekleriyle yapılan aramalardan henüz net bir sonuç alınamazken, emniyet ve jandarma ekipleri genç kızın cenazesini bulmak amacıyla dere yataklarında ve gömülme ihtimali olan arazilerde arama faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.