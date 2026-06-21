Bakan Akın Gürlek açıkladı: Malatya’da 3 aydır aranan Aysel’in öldürüldüğü ortaya çıktı...

GİRDİĞİ EVDEN BİR DAHA ÇIKAMADI

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından çözümlenen kayıtlarda; Aysel Yıldırım'ın 19 Mart günü saat 13.30 sıralarında apartmana girdiği ancak bir daha çıkmadığı tespit edildi. Aynı günün gecesinde ise şüpheli Aykut Aslan'ın binaya bir araçla geri geri yanaştığı, araca şüpheli bir şeyler yüklediği ve adresten ayrıldığı kameralara yansıdı.

ÖLDÜRDÜĞÜ KIZIN TELEFONUNU SATMAYA ÇALIŞTI

Dosya kapsamındaki tanık ifadeleri ve teknik analizler, tüyler ürperten detayları gün yüzüne çıkardı. Şüpheli Aykut Aslan'ın olay günü Aysel Yıldırım'a, "Gel gömü var, seni taşa boğacağım" şeklinde mesaj attığı ve genç kızın telefonunu olaydan sonra satmaya çalıştığı belirlendi. Ayrıca tanık Tayfun Narinç, şüpheli Aslan'ın olay gecesi saat 00.37 sıralarında Akçadağ Küçükkürne Köyü'ndeki evine bir araçla geldiğini ve sabaha karşı 04.00 sıralarında köyden ayrıldığını beyan etti. Daha önce gözaltına alınıp mahkemece serbest bırakılan Aykut Aslan'ın evinde, kaldığı konteynerde, köyünde ve binden fazla sürücünün kullandığı ticari takside luminol (kan izi) çalışması yapıldı. Alınan örnekler incelenmek üzere Kriminal Daire Başkanlığı'na gönderildi.