Malatya’da 310 köy evinde daha yaşam başladı

6 Şubat depremlerinde Malatya'nın kırsal Şeyhler ve Bahri mahalleleri felaketi yaşadı. Onlarca kişinin haşatını kaybettiği mahallelerden Bahri'de 260, Şeyhlerde ise 50 köy evi yapıldı. SABAH, yeni evlerine yerleşen depremzedelerin misafiri oldu.

"77 YIL SONRA BÖYLE BİR EVDE YAŞAMAK NASİP OLDU"

Şeyhler Mahallesi'nde yaşayan Yusuf Demirel (78), depremde evlerinin tamamen yıkıldığını belirterek, "İki yıl konteynerde kaldık. Evlerimiz bir yıl önce teslim edildi. Üç oda, bir salon, mutfak ve kilerden oluşan evlerimiz muhteşem. Eski evimiz kerpiçti. Kendi paramızla yaptırsak böyle bir ev yaptıramazdık. 77 yıl sonra böyle bir evde yaşamak nasip oldu. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Bakanımız Murat Kurum evimize kadar gelip bizi ziyaret etti. daha ne isteyelim" dedi. Eşi Zekiye Demirel (71) ise evlerin konforuna dikkat çekerek, "Mutfağım çok geniş ve kullanışlı. Ben 7 çocuk annesiyim. Evlatlarım, torunlarım ve gelinlerim sık sık geliyor. Evimiz geniş olduğu için misafirlerimizi rahatça ağırlıyoruz. Bu yaşımızda bize bu güzelliği yaşatan devletimiz var olsun" diye konuştu.

"DEVLETİN ELİ HER DAİM ÜZERİMİZDE OLDU"

Şeyhler Mahallesi Muhtarı Abdülaziz Güldaş, deprem sonrası devletin ilk günden itibaren sahada olduğunu vurgulayarak, "Depremden üç gün sonra köyümüze 120 çadır geldi. Ardından konteynerler kuruldu. Yiyecekten giyeceğe kadar her konuda devletimizi yanımızda gördük. Cumhurbaşkanımızın kararlılığıyla konut seferberliği başladı. Bugün köylülerimiz villa tipi köy evlerinde oturuyor" ifadelerini kullandı.

'90 YILLIK EVDEN VİLLA GİBİ KONUTA"

Bahri Köyü sakinlerinden Zeynep Yılmaz (72) da eski evlerinin 80-90 yıllık olduğunu belirterek, "Eşimin dedesinden kalan eski ev depremde çöktü. Şimdi devletimiz bize villa gibi ev yaptı. Bu evler çok sağlam ve kullanışlı. Böyle bir konfor bize özgüven verdi. Bu yapılanları görmeyen anlayamaz. Allah devletimizden razı olsun" diye konuştu. Eşi Emin Yılmaz ise yaşadıkları süreci şu sözlerle anlattı: "İlk depremi arabada geçirdik. İkinci depremde evimiz yıkıldı. Yardımlar hemen ulaştı. Cumhurbaşkanımız sözünü tuttu, evlerimizi yaptı. Bu büyük afetten güçlü devletimiz sayesinde çıktık."

"DEVLET SICAK SUYUMUZA KADAR HER ŞEYİ DÜŞÜNMÜŞ"

Bahri Mahallesi'nde yaşayan Naciye Akgün (63) ise depremde son anda kurtulduklarını anlattı. Akgün, "Evimiz çökünce bahçeye çıktık, oğlumun yeni biten evine sığındık. Daha sonra çadır ve konteynerde yaşadık. Devletimiz köy evlerini kısa sürede tamamlayıp teslim etti. Sıcak suyumuzdan şofbenimize kadar her şey düşünülmüş. Evlerimiz 800 metrekare alan içinde, 160 metrekare ve 3+1" dedi.