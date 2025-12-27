Malatya’da acı kaza: Otomobil trambüs direğine ok gibi saplandı! 1 ölü, 1 ağır yaralı

1 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ AĞIR YARALANDI

İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptıkları kontrolde otomobildeki Berkay Uçkun'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralanan sürücü Ramazan Sefa Y. ise hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Berkay Uçkun'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.