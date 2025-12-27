Haberler Yaşam Haberleri Malatya'da acı kaza: Otomobil trambüs direğine ok gibi saplandı! 1 ölü, 1 ağır yaralı
Giriş Tarihi: 27.12.2025 10:45

Malatya'da trambüs direğine çarpan otomobildeki Berkay Uçkun (25) yaşamını yitirdi. Otomobilin sürücüsü Ramazan Sefa Y., ise ağır yaralandı.

Acı kaza, dün gece saatlerinde Malatya-Elazığ kara yolu Çöşnük Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Ramazan Sefa Y.'nin kontrolünü kaybettiği otomobil, trambüse elektrik veren direğe çarptı. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ AĞIR YARALANDI

İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptıkları kontrolde otomobildeki Berkay Uçkun'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralanan sürücü Ramazan Sefa Y. ise hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Berkay Uçkun'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

