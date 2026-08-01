Malatya’da acı olay! Oğlu ile yeğenini çaydan kurtarmak istedi: Akıntıya kapılarak hayatını kaybetti

BABA HAYATINI KAYBETTİ

Çocuklar ise çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. İhbar ile bölgeye sağlık, jandarma ve Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Pelit'i bulup sudan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Raşit Pelit, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör