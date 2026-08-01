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Giriş Tarihi: 1.08.2026 17:10

Malatya'da acı olay! Oğlu ile yeğenini çaydan kurtarmak istedi: Akıntıya kapılarak hayatını kaybetti

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren oğlu ile yeğenini kurtarmak için girdiği çayda akıntıya kapılan Mehmet Raşit Pelit (38), yaşamını yitirdi.

DHA Yaşam
Malatya’da acı olay! Oğlu ile yeğenini çaydan kurtarmak istedi: Akıntıya kapılarak hayatını kaybetti
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Olay, dün öğle saatlerinde Tohma Çayı'nda meydana geldi. Mehmet Raşit Pelit, oğlu ile yeğeninin serinlemek için girdikleri çayda boğulma tehlikesi geçirdiğini görüp kurtarmak için suya atladı. Ancak Pelit, akıntıya kapılarak kayboldu.

BABA HAYATINI KAYBETTİ

Çocuklar ise çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. İhbar ile bölgeye sağlık, jandarma ve Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Pelit'i bulup sudan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Raşit Pelit, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#MALATYA

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Malatya'da acı olay! Oğlu ile yeğenini çaydan kurtarmak istedi: Akıntıya kapılarak hayatını kaybetti
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