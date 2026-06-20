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Giriş Tarihi: 20.06.2026 17:27

Malatya’da aile faciası! Baba, eşi ve iki kızını vurdu

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde yaşanan aile içi şiddet olayı kan dondurdu. İddiaya göre bir baba, evinde eşi ve iki kızına silahla ateş açarak ağır yaraladı. Olayın ardından intihar girişiminde bulunan şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Tahir ÖZÇELİK Tahir ÖZÇELİK
Malatya’da aile faciası! Baba, eşi ve iki kızını vurdu
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Olay, Battalgazi ilçesine bağlı İnönü Mahallesi Salkım Sokak'ta meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle aile içinde çıkan tartışmanın büyümesi üzerine baba, yanında bulunan silahla eşi ve iki kızına ateş etti. Kurşunların isabet ettiği anne ve iki genç kız ağır yaralandı.

İddialara göre saldırının ardından aynı silahla yaşamına son vermek isteyen şüpheli, silahın tutukluk yapması nedeniyle planını gerçekleştiremedi. Bunun üzerine kendisini bıçakla yaralayan zanlı için de sağlık ekiplerine haber verildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, olay yerinde yaptıkları ilk incelemenin ardından şüpheliyi suç aletiyle birlikte gözaltına aldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı anne ve iki kızı ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kendisini yaralayan baba da güvenlik önlemleri altında hastaneye götürüldü.

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Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#MALATYA

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Malatya’da aile faciası! Baba, eşi ve iki kızını vurdu
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