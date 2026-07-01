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Giriş Tarihi: 1.07.2026 09:03

Malatya’da akıalmaz olay! "Dut ağacı" nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü: Yaralılar var!

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde akraba iki aile arasında "dut ağacı" nedeniyle meydana gelen tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Silahlı ve bıçaklı kavgada 1'i çocuk 3 kişinin yaralandığı öğrenildi. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Malatya’da akıalmaz olay! Dut ağacı nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü: Yaralılar var!
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Olay, akşam saatlerinde Hekimhan ilçesine bağlı Girmana Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kardeş oldukları belirtilen İ.Y. ile H.B.Y. arasında dut ağacı nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü. H.B.Y.'nin evine giden İ.Y.'nin çocukları F.Y. ve H.Y., amcaları H.B.Y. ile kavga etti.

KAVGADA 3 KİŞİ YARALANDI

Kavgada F.Y. ile H.B.Y. silahla yaralanırken, seken saçmaların isabet H.B.Y.'nin kızı T.Y. de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Hekimhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Burada tedavi altına alınan yaralılar, daha sonra Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma ekiplerinin olay yerinde güvenlik önlemi aldığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#MALATYA

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Malatya’da akıalmaz olay! "Dut ağacı" nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü: Yaralılar var!
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