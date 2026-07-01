Malatya’da akıalmaz olay! "Dut ağacı" nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü: Yaralılar var!

Olay, akşam saatlerinde Hekimhan ilçesine bağlı Girmana Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kardeş oldukları belirtilen İ.Y. ile H.B.Y. arasında dut ağacı nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü. H.B.Y.'nin evine giden İ.Y.'nin çocukları F.Y. ve H.Y., amcaları H.B.Y. ile kavga etti.