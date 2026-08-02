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Giriş Tarihi: 2.08.2026 23:30

Malatya’da çıkan yangın kontrol altına alındı

Malatya’nın Darende ilçesine bağlı Yeşiltaş Mahallesi’nde çıkan yangın, Valilik koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucu kontrol altına alındı. Malatya Valisi Seddar Yavuz, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Tahir ÖZÇELİK Tahir ÖZÇELİK
Malatya’da çıkan yangın kontrol altına alındı
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Malatya Valisi Seddar Yavuz, yangının ardından bölgeye giderek çalışmaları yerinde koordine etti. Yangına devletin tüm imkânlarının seferber edilmesiyle müdahale edildiğini belirten Yavuz, koordineli ve yoğun çalışmalar sayesinde ağır sonuçlar doğurabilecek yangının kontrol altına alındığını, bölgede ise soğutma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Öte yandan yangında dumandan etkilenen ve çeşitli şekillerde yaralanan 19 kişi sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. 17'sinin erkek, 2'sinin kadın olduğu öğrenilirken, yaralı itfaiye erlerinden birinin ileri tedavi amacıyla Malatya'ya sevk edildiği bildirildi. Yangın söndürme çalışmalarında görev alan tüm ekiplere teşekkür eden Vali Yavuz, vatandaşlardan resmi kurumların uyarı ve tedbirlerine hassasiyetle uymalarını istedi. Yavuz, açıklamasını, "Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin. Geçmiş olsun Malatya." sözleriyle tamamladı.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#MALATYA

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Malatya’da çıkan yangın kontrol altına alındı
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