Malatya’da çıkan yangın kontrol altına alındı

Malatya Valisi Seddar Yavuz, yangının ardından bölgeye giderek çalışmaları yerinde koordine etti. Yangına devletin tüm imkânlarının seferber edilmesiyle müdahale edildiğini belirten Yavuz, koordineli ve yoğun çalışmalar sayesinde ağır sonuçlar doğurabilecek yangının kontrol altına alındığını, bölgede ise soğutma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Öte yandan yangında dumandan etkilenen ve çeşitli şekillerde yaralanan 19 kişi sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. 17'sinin erkek, 2'sinin kadın olduğu öğrenilirken, yaralı itfaiye erlerinden birinin ileri tedavi amacıyla Malatya'ya sevk edildiği bildirildi. Yangın söndürme çalışmalarında görev alan tüm ekiplere teşekkür eden Vali Yavuz, vatandaşlardan resmi kurumların uyarı ve tedbirlerine hassasiyetle uymalarını istedi. Yavuz, açıklamasını, "Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin. Geçmiş olsun Malatya." sözleriyle tamamladı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör